Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, trimisă în judecată de DNA. Este acuzată de complicitate la folosirea influenței

Dosarul a fost trimis în judecată de DNA Iași la Curtea de Apel București, întrucât Trăilă are și calitatea de avocat, iar curțile de apel sunt competente să judece cauzele în care sunt implicați avocați, potrivit Gândul.

În același dosar, Ilie Bolojan a fost audiat pe 2 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numărul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis atunci purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

Acuzațiile aduse Cristinei Trăilă de procurorii DNA

Procurorii DNA Iași au acuzat-o pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03-04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, anunța DNA în 25 august.