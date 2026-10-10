Optimism pe burse după anunțul lui Trump privind acordul cu Putin pentru livrările de motorină | Wall Street și piețele europene au închis pe plus

Investitorii au primit favorabil și declarațiile lui Trump despre discuțiile cu Iranul, și decizia de a exclude un atac american înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, potrivit AFP.

La New York, indicele Dow Jones a urcat cu 0,8%, până la 51.654,95 puncte, în timp ce S&P 500 a câștigat 0,6%, până la 7.811,54 puncte. Nasdaq Composite a încheiat ședința tot cu un avans de 0,6%, la 27.366,17 puncte.

Creșterile au venit după o zi dificilă pentru acțiunile din sectorul tehnologic.

OpenAI tinde să se supraestimeze, în timp ce Microsoft și Amazon sunt pe creștere organică

Joi, un articol din Financial Times potrivit căruia OpenAI ar estima venituri anualizate de 50 de miliarde de dolari în acest an, sub nivelul de 70 de miliarde de dolari vehiculat anterior, a provocat îngrijorări în rândul investitorilor.

Ulterior, Bloomberg a relatat, citând surse anonime, că firma ar putea atinge estimarea inițială.

Vineri, acțiunile Microsoft au recuperat 2,4%, iar cele ale Amazon au crescut cu 3,3%.

Investitorii urmăresc acum sezonul raportărilor financiare, care va oferi indicii despre disponibilitatea marilor companii de a continua investițiile ridicate în inteligența artificială.

Piețele europene au recuperat pierderile

În Europa, principalele burse au încheiat ziua cu avansuri solide. Indicele FTSE 100 de la Londra a crescut cu 1,1%, până la 10.552,05 puncte.

DAX, indicele bursei din Frankfurt, a urcat cu 1,1%, la 25.087,27 puncte, iar CAC 40 de la Paris a câștigat 1%, până la 7.805,68 puncte.

Acțiunile producătorilor auto BMW, Renault și Volkswagen au avansat cu peste 2%, după ce Uniunea Europeană și China au ajuns la o înțelegere pentru temperarea exporturilor chinezești de automobile hibride.

Acordul ar putea evita livrarea a milioane de vehicule chinezești către piața europeană.

În Asia, indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1,8%, până la 24.211,35 puncte. Shanghai Composite a avansat cu 0,1%, la 3.813,79 puncte, în timp ce Nikkei 225 din Tokyo a încheiat ziua aproape neschimbat, la 68.030,92 puncte.

Acordul SUA – Rusia privind motorina reduce temerile legate de aprovizionare

Potrivit fluxului de informații financiare Newsquawk, președintele american a menționat un prim transport de peste 300.000 de tone, urmat de alte livrări în noiembrie și ulterior.

Anunțul include și o relaxare temporară a sancțiunilor pentru a permite desfășurarea operațiunilor.

Angelo Kourkafas, de la Edward Jones, a apreciat că înțelegerea contribuie la reducerea temerilor privind cele mai nefavorabile scenarii pentru aprovizionare și inflație.

Prețurile energiei au crescut puternic în urma conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, pe fondul atacurilor lansate de SUA și Israel începând de la sfârșitul lunii februarie.

Șanse limitate ca prețul petrolului să scadă

Totuși, Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG, a avertizat că declarațiile despre negocierile cu Teheranul nu elimină tensiunile din regiune.

Costurile ridicate ale transportului maritim și ale asigurărilor continuă să limiteze șansele unei scăderi susținute a prețurilor petrolului.

Reacția piețelor a urmat modelul unei reveniri a apetitului pentru risc: acțiunile și obligațiunile au crescut, în timp ce dolarul și cotațiile petrolului au coborât în prima reacție la anunț.

Totuși, datele de închidere arată că petrolul a terminat ședința pe plus: atât Brent, cât și West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu aproximativ 0,4%.

Brent a ajuns la 104,72 dolari pe baril, iar WTI la 91,85 dolari.

Evoluția arată că optimismul generat de anunț nu a fost suficient pentru a determina o scădere a petrolului la închiderea tranzacțiilor.

Efectul de durată depinde de aplicarea acordului

Analiștii de la Newsquawk au avertizat că anunțurile politice nu garantează automat modificarea fluxurilor comerciale.

Pentru ca livrările suplimentare să influențeze durabil piața, sunt necesare clarificări privind aplicarea acordului și regimul sancțiunilor care se aplică exporturilor rusești.

Dacă livrările se concretizează, oferta suplimentară de produse rafinate ar putea reduce presiunile asupra pieței motorinei și primele de preț asociate temerilor privind lipsa combustibililor.

În absența unor condiții clare și a confirmărilor oficiale, însă, reacția pozitivă a burselor poate rămâne una de scurtă durată.