„Măcelarul din Baniyas”, arestat după 13 ani. Este acuzat de masacrarea a peste 450 de civili, inclusiv femei și copii, în Siria

Direcția Generală de Informații din Siria a anunțat capturarea lui Ali Kayali, cunoscut și sub numele de Mihrac Ural, unul dintre comandanții milițiilor care au luptat alături de forțele fostului președinte Bashar al-Assad. Potrivit agenției de stat SANA, citată de Euronews, acesta a fost reținut în timp ce încerca să fugă din țară.

Circumstanțele capturării sunt însă disputate. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține, citând surse anonime, că fostul comandant ar fi fost ridicat dintr-o locuință din Liban.

Masacrele din 2013: sute de civili executați în propriile cartiere

Ali Kayali este asociat cu atacurile desfășurate în mai 2013 asupra localităților Bayda și Baniyas, din provincia siriană Tartus. La acea vreme, forțele regimului Assad și milițiile aliate au pătruns în zone rezidențiale și au executat civili.

Rețeaua Siriană pentru Drepturile Omului a documentat 264 de morți în Bayda, printre care 36 de copii și 28 de femei. În zona Ras al-Nabeh din Baniyas au fost înregistrate alte 195 de victime, inclusiv 56 de copii și 43 de femei.

În total, organizația a documentat 459 de persoane ucise în cele două zone. Un raport Human Rights Watch din septembrie 2013 a confirmat cel puțin 248 de decese, avertizând că bilanțul real ar putea fi mai mare. Martorii au descris scene de o violență extremă: trupuri abandonate pe străzi, în magazine și subsoluri, oameni executați cu arme de foc sau arme albe și locuințe incendiate.

سامحوني إن خرجت عن البروتوكول لكن إلقاء القبض على علي كيالي كان لحظة ينتظرها السوريون والضحايا

علي كيالي سفاح بانياس……يليق بك المخطط والشكر كل الشكر لأبطال الاستخبارات ووزارة الداخلية

رغم أن طريق العدالة طويلاً لكنه يبقى الطريق الوحيد نحو إنصاف الضحايا وبناء سوريا التي يستحقها جميع أبنائها. — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) October 15, 2026

Unde a fost capturat „Măcelarul din Baniyas”? Două versiuni contradictorii

Potrivit autorităților siriene, Kayali a fost arestat în timp ce încerca să părăsească Siria. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului prezintă însă o altă versiune. Organizația afirmă, pe baza unor surse anonime, că bărbatul ar fi fost capturat în locuința sa din zona Mansourieh, în Liban.

Conform acestei relatări, persoane înarmate, care vorbeau cu accent libanez, ar fi pătruns în proprietate și i-ar fi reținut inclusiv soția și cumnatul, înainte de a-l lua pe Kayali. Autoritățile libaneze nu au comentat informațiile, iar circumstanțele exacte ale operațiunii nu sunt confirmate independent.

Cine este Ali Kayali, fostul comandant al milițiilor lui Assad

Născut în 1956 în orașul turcesc Antakya, Ali Kayali a activat în mai multe organizații armate considerate teroriste de autoritățile de la Ankara. În 1982, a fugit în Siria, unde a obținut cetățenia și și-a schimbat numele. Potrivit relatărilor citate de presa internațională, el ar fi dezvoltat legături apropiate cu familia Assad, inclusiv prin intermediul soției sale.

După izbucnirea războiului civil sirian, în 2011, a comandat Frontul Popular pentru Eliberarea Brigăzii Iskenderun, o grupare armată care a luptat alături de forțele guvernamentale, în special în regiunile de coastă. Kayali este acuzat de implicare în operațiuni militare și abuzuri împotriva civililor în Tartus, Latakia, Alep și Idlib.

Arestarea lui Kayali vine după reținerea, pe 4 octombrie, a lui Jamal Trabelsi, prezentat în relatările de presă drept adjunctul său. Separat, autoritățile turce au anunțat capturarea lui Omar al-Khatib, suspectat de implicare în organizarea atentatului de la Reyhanli, în timp ce încerca să ajungă în Europa pe mare. Ministerul sirian de Interne afirmă că operațiunile împotriva persoanelor suspectate de abuzuri sub fostul regim vor continua, în cadrul procesului de justiție tranzițională.