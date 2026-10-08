BBC: SUA ar proteja și finanța un general sirian acuzat de crime împotriva umanității. Ce urmăresc americanii

În schimb, acesta ar furniza informații despre dispariția jurnalistului american Austin Tice și despre secrete ale fostului regim de la Damasc.

Un fost om-cheie al regimului Assad, refugiat în Liban

Bassam al-Hassan a fost un înalt oficial al regimului condus de Bashar al-Assad, ocupându-se de programul sirian de arme chimice și îndeplinind inclusiv rolul de consilier al fostului președinte.

După prăbușirea regimului Assad, în 2024, Hassan ar fi ajuns în Liban, unde beneficiază de un aranjament în care sunt implicate FBI și autorități americane și libaneze, potrivit investigației.

Oficiali din două structuri ale noii administrații siriene au declarat pentru BBC că Damascul dorește repatrierea fostului general pentru a fi judecat. Americanii ar prefera însă ca acesta să rămână la Beirut.

Protecție și bani în schimbul informațiilor

BBC susține că a analizat documentarea unei întâlniri între Hassan, reprezentanți ai FBI și CIA și oficiali ai serviciilor de securitate libaneze. Fostului general i-ar fi fost oferite drept de ședere, protecție și acoperirea cheltuielilor necesare traiului în schimbul cooperării sale.

Surse familiarizate cu înțelegerea susțin că banii americani ar ajunge la Hassan printr-un intermediar, ceea ce face traseul lor mai dificil de urmărit. Situația este cu atât mai controversată cu cât fostul oficial sirian se află sub sancțiuni americane.

Acordul ar fi fost încheiat în primăvara anului 2025, însă persoane apropiate anchetei privind dispariția lui Austin Tice susțin că informațiile oferite până acum nu ar fi produs progrese importante.

Misterul dispariției jurnalistului Austin Tice

Tice, jurnalist american, a dispărut în Siria în 2012. O investigație anterioară BBC a indicat că răpirea sa ar fi fost o operațiune planificată, iar Hassan s-ar fi aflat pe lanțul de comandă.

Fostul general le-ar fi spus anchetatorilor americani că jurnalistul a fost executat la ordinul lui Bashar al-Assad și ar fi indicat un posibil loc unde se aflau rămășițele acestuia. Căutările nu au dus însă la nicio descoperire, fapt care a ridicat semne de întrebare asupra informațiilor furnizate. Surse citate de BBC susțin, pe de altă parte, că săpăturile ar fi fost oprite înainte de finalizarea verificărilor.

Investigația indică și un interes mai larg al serviciilor americane. Hassan ar deține informații despre programul de arme chimice al Siriei și despre relațiile militare dintre fostul regim de la Damasc și Iran.

Familia lui Tice critică presupusul acord

Familia jurnalistului a reacționat dur la informațiile BBC. Purtătorul său de cuvânt, Phil Elwood, a declarat că, dacă dezvăluirile sunt corecte, folosirea banilor contribuabililor americani pentru întreținerea unui om asociat programului sirian de arme chimice este ofensatoare și a cerut ca Hassan să fie trimis în Siria pentru a fi judecat.

BBC a solicitat reacții din partea FBI, CIA și a Direcției Generale de Securitate din Liban. FBI a refuzat să comenteze concret dezvăluirile și a făcut trimitere la o poziție anterioară potrivit căreia prioritatea instituției rămâne stabilirea adevărului în cazul Tice și aducerea jurnalistului acasă.