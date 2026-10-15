Spitalele vor putea modifica încadrarea angajaților fără aprobarea Ministerului Sănătății. Ce prevede noua procedură

Ministerul Sănătății a elaborat o instrucțiune care schimbă modul în care unitățile sanitare subordonate vor putea gestiona modificările curente ale statelor de personal.

Potrivit documentului, conducerile spitalelor vor putea opera aceste modificări direct la nivelul unităților, cu respectarea legislației, fără să mai aștepte aprobarea ministerului pentru fiecare situație individuală.

Noua procedură nu este încă în vigoare. Spitalele au la dispoziție zece zile pentru a transmite observații asupra instrucțiunii, înainte de stabilirea formei finale.

Ce se schimbă pentru angajații spitalelor

Una dintre situațiile vizate este cea a personalului medical care obține o calificare superioară și poate ocupa, potrivit legii, o funcție corespunzătoare noilor studii.

De exemplu, un asistent medical cu studii medii care finalizează studii superioare ar putea beneficia de modificarea încadrării profesionale printr-o decizie gestionată la nivelul spitalului, fără parcurgerea procedurii de aprobare individuală la minister.

Ministrul Sănătății, Cseke Attila, consideră că asemenea modificări administrative nu ar trebui să necesite intervenția instituției centrale.

„Nu cred că Ministerul Sănătății trebuie să aprobe fiecare modificare individuală a încadrării personalului”, a declarat ministrul, explicând că aceste situații pot fi gestionate de conducerile unităților sanitare. Modificările vor trebui însă să respecte în continuare condițiile legale privind ocuparea funcțiilor, promovarea și salarizarea.

740 de ordine de ministru într-un singur an, pentru modificări de personal

Ministerul Sănătății justifică simplificarea procedurilor prin volumul ridicat al documentelor administrative procesate anual. Potrivit datelor prezentate de Cseke Attila, în 2025, instituția a emis 790 de documente din categoria analizată.

Dintre acestea, 740 au fost ordine de ministru privind modificări ale statelor de personal, în timp ce numai 50 au vizat modificări ale statelor de funcții. Prin noua procedură, ministerul urmărește să elimine necesitatea aprobărilor individuale pentru operațiuni care pot fi gestionate de spitale.

Spitalele nu vor putea crea posturi suplimentare fără aprobare

Simplificarea administrativă nu înseamnă că spitalele vor primi libertate nelimitată în organizarea personalului. Ministerul Sănătății va continua să aprobe statele de funcții, structurile organizatorice și organigramele unităților subordonate. De asemenea, vor rămâne obligatorii normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizate și limitele bugetare.

Conducerile spitalelor și ordonatorii de credite vor răspunde în continuare pentru gestionarea personalului, stabilirea drepturilor salariale și promovările efectuate conform legii. Prin urmare, instrucțiunea vizează reducerea aprobărilor administrative, nu majorarea automată a salariilor, promovarea fără îndeplinirea condițiilor legale sau suplimentarea numărului de angajați.

Când ar putea intra în vigoare noua procedură

Ministerul Sănătății a transmis instrucțiunea unităților sanitare aflate în subordinea sa, solicitând observații și propuneri în termen de zece zile. După încheierea consultării, documentul ar putea intra în vigoare în forma finală.

Instituția recomandă și autorităților locale să analizeze posibilitatea aplicării unor principii similare în spitalele pe care le administrează. Această recomandare nu extinde automat noile proceduri la toate spitalele din România, deoarece unitățile aflate în administrarea autorităților locale trebuie să respecte propriul cadru legal și competențele instituțiilor responsabile.