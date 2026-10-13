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8 miliarde de lei pentru a evita o criză în Sănătate. Rogobete: „Aici nu este de joacă”

Sistemul de sănătate din România are nevoie de aproximativ 8 miliarde de lei până la sfârșitul anului, pentru a-și acoperi necesarul de finanțare și restanțele, potrivit fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Lipsa banilor ar pune în pericol funcționarea serviciilor medicale de urgență, spune social-democratul.
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13 oct. 2026, 19:23, Politic
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Necesarul de finanțare estimat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru sistemul sanitar în ultimele luni ale anului se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei. Suma ar urma să acopere cheltuielile sistemului și restanțele către furnizorii de servicii medicale și farmacii.

Rogobete a explicat marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN, scumpirea combustibilului din timpul verii a dus la creșterea costurilor pentru materiale, medicamente și transportul acestora, ceea ce a grăbit epuizarea bugetului. Serviciile medicale de urgență ar trebui aibă prioritate la alocarea banilor, spune fostul ministru.

Rogobete: Serviciile de urgență fac parte din securitatea națională

„Cel mai important este să asigurăm finanțarea pentru sistemele de urgență. Sistemele de urgență însemnând ambulanță, UPU, ATI, toată zona aceasta, pacienți cu AVC, infarct, traume, neonatologie, ce se consideră urgență în domeniul sănătății. Pentru că acolo nu poți face pauză deloc”, a spus Rogobete.

De asemenea, fostul ministru PSD a atras atenția că problemele financiare pot afecta și disponibilitatea medicamentelor necesare tratării pacienților aflați în stare critică, precizând că funcționarea serviciilor de urgență reprezintă și o problemă de securitate națională.

„Aici nu este de joacă și toată lumea trebuie să înțeleagă că zona de urgență din sănătate face parte din zona de securitate națională”.

Lipsa banilor ar putea îngreuna intervențiile în caz de dezastru

În cazul unor explozii sau accidente cu victime multiple, spitalele trebuie să poată mobiliza imediat personal, echipamente și medicamente, iar lipsa fondurilor ar putea limita această capacitate de intervenție, a avertizat fostul ministru.

„Cred că e important să finanțăm serviciile astea cât mai repede, pentru că, Doamne ferește, de un accident colectiv, de o explozie, de un accident cu victime multiple și lista poate continua!”, a avertizat social-democratul, explicând că, în timpul mandatului său, au existat situații în care a fost necesară redistribuirea banilor în mai puțin de 24 de ore pentru gestionarea unor asemenea evenimente.
„Dacă nu aveam buget, dacă nu aveam de unde să mut resurse în sub 24 de ore, era un dezastru”, a spus fostul ministru.

Rogobete se opune alegerilor anticipate: „Ar fi un dezastru”

Întrebat cum ar funcționa sistemul sanitar dacă actualul blocaj politic ar duce la alegeri anticipate, fostul ministru al Sănătății s-a pronunțat împotriva acestei variante, avertizând că efectele s-ar resimți și în economie și administrație.

„Pentru sistemul de sănătate, dar nu doar pentru sistemul de sănătate, în general pentru economie și pentru funcționarea administrativă a țării, ar fi un dezastru.”

Rogobete a explicat că alegerile anticipate nu ar putea fi organizate mai devreme de februarie-aprilie 2027, în funcție de momentul dizolvării Parlamentului, iar în acest interval, România ar continua să fie condusă de un guvern fără atribuții depline.

„Țara nu a ajuns de una singură în această situație”

„Țara asta a ajuns într-un blocaj, cum nu a mai fost de, aș putea spune, eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost într-un asemenea blocaj pe o durată atât de lungă”, a spus social-democratul.

„Cred că în momentul ăsta trebuie să stăm toți la aceeași masă și să găsim soluții pentru a scoate țara din prăpastia în care a ajuns”. ”Și nu a ajuns de una singură! Din păcate, a ajuns din lipsă de viziune și din lipsă de dialog”, a adăugat fostul ministru.

Potrivit lui Rogobete, „această criză financiară în sistemul de sănătate nu a mai fost de peste 20 de ani”.

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