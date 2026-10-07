Ediție specială „Harta de impact” LIVE de la ora 12.00 / Invitatul ediției: președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica

Alături de realizatoarele emisiunii, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia), în studio se va afla președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica. Puteți să ne trimiteți întrebări pentru șeful ANAF, în secțiunea de comentarii la acest articol.

Se va discuta despre colectarea veniturilor la buget, taxe și predictibilitate fiscală, GAP-ul de TVA, evaziune, digitalizarea ANAF și personalul instituției.

În a doua parte a emisiunii, jurnalistul Adrian Popa, realizatorul podcastului „Frontier Defense”, ne va spune ce poate face România pentru a-și proteja apele teritoriale de atacurile cu drone.

Ediția se încheie, ca de obicei, cu „Doza de optimism” adusă de Dana Ciubotă, jurnalist la Economedia.