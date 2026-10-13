Fotbalul englez stă pe un munte de datorii: 94% dintre cluburi au pierderi, iar unele mai au bani doar pentru 30 de zile

Peste 60% dintre echipele din EFL și National League sunt, din punct de vedere tehnic, insolvabile, relatează BBC.

Două treimi dintre cluburi depind de banii proprietarilor

Raportul „State of the Game”, realizat de Independent Football Regulator (IFR), descrie o industrie care generează venituri impresionante, dar în care numeroase cluburi depind în mod critic de injecțiile de capital ale proprietarilor.

Potrivit datelor prezentate, 66% dintre cluburi nu ar putea supraviețui mai mult de 90 de zile dacă proprietarii ar opri finanțarea, iar 29% estimează că nu ar rezista nici măcar o lună. În același timp, 68% nu au un plan de rezervă pentru situația în care acționarii ar înceta să le susțină financiar.

Situația este atât de gravă în unele cazuri încât 17 cluburi din EFL și National League ar continua să înregistreze pierderi chiar dacă nu ar mai plăti deloc salariile jucătorilor.

„Șaptesprezece cluburi funcționează acum în așa fel încât, chiar dacă jucătorii lor ar evolua gratis, costurile care nu țin de fotbaliști ar însemna că ar da faliment”, a declarat președintele IFR, David Kogan, pentru BBC Sport.

Potrivit acestuia, 32 de cluburi operează având lichidități suficiente pentru numai aproximativ 30 de zile.

Datorii de 3,3 miliarde de lire din transferuri

O altă problemă identificată este folosirea tot mai frecventă a veniturilor viitoare din transferuri pentru obținerea imediată de lichidități.

Valoarea finanțărilor de acest tip a crescut de la 55 de milioane de lire sterline în sezonul 2020-2021 la 779 de milioane în 2024-2025. În prezent, aproximativ 1,2 miliarde de lire din venituri viitoare din transferuri au fost deja transformate în lichidități prin asemenea mecanisme.

În sezonul 2025-2026, cluburile engleze aveau de achitat aproximativ 4,8 miliarde de lire în cadrul transferurilor, în timp ce sumele pe care urmau să le încaseze erau de aproximativ 1,5 miliarde. Rezultă astfel o datorie netă din transferuri de circa 3,3 miliarde de lire.

Salariile jucătorilor pun presiune pe cluburi

Costurile salariale au crescut puternic în ultimii ani. Între sezoanele 2021-2022 și 2025-2026, acestea au avansat cu 33% în Premier League, 32% în Championship, 71% în League One și 63% în League Two.

În același timp, 20 de cluburi, în principal din Championship, League One și National League, cheltuiesc peste 80% din venituri pentru salariile jucătorilor. Două formații din League One depășesc chiar pragul de 100%.

Prăpastie tot mai mare între Premier League și Championship

Raportul evidențiază și creșterea spectaculoasă a diferențelor financiare dintre primele două eșaloane.

În sezonul 1992-1993, un club din Premier League obținea în medie venituri de 10,5 milioane de lire, de 2,7 ori mai mult decât media din Championship. În 2024-2025, media Premier League ajunsese la 341 de milioane de lire, de 8,7 ori peste cele 38,9 milioane înregistrate în eșalonul secund.

Inegalități importante există chiar și în interiorul Premier League. Cele mai bogate șase cluburi generează 56% din veniturile campionatului, în timp ce celelalte 14 împart restul de 44%. Diferența medie de venit dintre „Big Six” și celelalte formații a ajuns la 421 de milioane de lire.

Autoritatea independentă de reglementare consideră că situația trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru fotbalul englez și avertizează că ar putea interveni dacă Premier League și EFL nu ajung la un nou acord privind distribuirea banilor în piramida fotbalistică.