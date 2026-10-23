Franța se pregătește pentru noi proteste. Magazine și muzee din Paris își suspendă activitatea de teama violențelor

Principalul sindicat studențesc din Franța, UNEF, a convocat manifestații pentru sâmbătă, în timp ce mișcarea Vestelor Galbene, o mișcare contestatară apărută în 2018, a depus săptămâna aceasta o solicitare pentru organizarea unui marș prin centrul Parisului, potrivit Reuters.

Macron urma să se întâlnească vineri, în cursul zilei, cu reprezentanții studenților pentru a discuta despre planurile acestora, însă UNEF a anunțat că manifestațiile vor avea loc. Acestea au pornit de la protestele organizate luna trecută de elevii de liceu împotriva lipsei profesorilor și a condițiilor precare din unitățile de învățământ.

„Macron calcă în picioare libertatea de a protesta în țara noastră și sfidează valorile republicii pe care pretinde că o apără”, a transmis sindicatul într-un comunicat.

Weekendul trecut, protestele organizate la nivel național au fost însoțite de jafuri și incidente violente. Ulterior, autoritățile au impus restricții de circulație pe timpul nopții în anumite zone din Paris și din alte orașe, iar de atunci nu au mai fost înregistrate incidente majore.

Macron anunță restricții pentru proteste. Sindicatele critică măsura

Macron a acuzat grupări de extremă stânga că se află în spatele violențelor. Partidul de extremă stânga Franța Nesupusă a respins acuzațiile.

Președintele a declarat joi că protestele „ilegitime” vor fi interzise în zilele următoare. Manifestațiile organizate de sindicate și alte organizații vor putea avea loc, însă autoritățile ar putea modifica traseele acestora.

Marylise Léon, secretara generală a CFDT, unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a criticat măsura, afirmând că restricțiile nu vor contribui la reducerea tensiunilor. În opinia sa, guvernul ar trebui să prezinte soluții concrete pentru nemulțumirile populației.

Guvernul afirmă că înțelege nemulțumirile populației, dar că trebuie să țină cheltuielile sub control pentru a limita creșterea costurilor de împrumut.

Manifestațiile din Marsilia și Lyon, interzise

Autoritățile locale au interzis toate manifestațiile programate pentru sâmbătă în Marsilia și Lyon, al doilea și al treilea oraș ca mărime din Franța.

În ciuda restricțiilor și a celor 2.700 de arestări efectuate de sâmbătă, potrivit ministrului Justiției, mai multe companii, instituții și organizatori de evenimente au decis să își suspende activitatea, de teama unor noi violențe.

Camera de Comerț din Marsilia a îndemnat companiile să își închidă sediile sâmbătă. Organizatorii Art Basel Paris au anunțat că târgul de artă va fi închis pe tot parcursul weekendului, în timp ce Muzeul Luvru și Fundația Louis Vuitton vor fi închise sâmbătă.