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Cel puțin 24 de oameni au murit după ce Rusia a lovit un centru de ajutor umanitar din Ucraina

Cel puțin 24 de persoane au fost ucise după ce bombe rusești au lovit un centru de ajutor umanitar din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că acest atac reprezintă „încă o dovadă că Rusia nu dorește nicio dezescaladare”.
Cel puțin 24 de oameni au murit după ce Rusia a lovit un centru de ajutor umanitar din Ucraina
Sursa foto: Captură video X / @ZelenskyyUa
Ioana Târziu
02 nov. 2026, 22:41, Știri externe
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Serviciul de urgență de stat al Ucrainei a confirmat că 24 de persoane, inclusiv doi salvatori și patru ofițeri de poliție, au fost ucise în urma atacului.

Cinci persoane au fost rănite și 27 au fost inițial date dispărute după ce cel puțin nouă bombe aeriene de 3.000 kg au lovit satul Komyshuvakha din regiunea Zaporijia din sud, a declarat șeful regional, Mykhailo Semikin.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, după primul atac asupra școlii locale „folosită pentru nevoi umanitare”, a avut loc un al doilea atac asupra locului unde se adăposteau oamenii, conform BBC.

Liderul de la Kiev a postat o înregistrare video, care arată un crater imens rămas după atacul de luni și echipele de salvare căutând printre dărâmături.

„Rușii nu puteau să nu știe că locuitorii locali care au rămas în Komyshuvakha primeau acolo ajutor umanitar în fiecare săptămână”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

„Aceasta este încă o dovadă că Rusia nu dorește nicio dezescaladare”, a adăugat președintele Ucrainei.

El a spus că, după o recentă operațiune comună ruso-ucraineană de evacuare a civililor din orașul Oleșki, ocupat de Rusia, în timpul unui armistițiu temporar mediat de prima doamnă a SUA, Melania Trump, „a existat un moment în care următorii pași ar putea arăta că pacea este posibilă”.

„Cu astfel de crime, Rusia transmite exact semnalul opus – Rusia mizează pe noi crime”, a adăugat Zelenski.

O zi de doliu a fost declarată marți în întreaga regiune Zaporijia, potrivit sursei citate.

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