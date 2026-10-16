Bărbatul de 33 de ani, fugit de sub escorta polițiștilor din Tecuci, a fost găsit

UPDATE:

Bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Tecuci și se află în custodia polițiștilor.

Știre inițială:

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, bărbatul fusese reținut joi, fiind cercetat pentru furt calificat în formă continuată.

Acesta ar fi fugit în momentul în care echipajul de poliție care îl escorta a plecat de la sediul instanței, îndreptându-se într-o direcție necunoscută.

Semnalmentele bărbatului căutat

Bărbatul are aproximativ 1,75 metri înălțime, cântărește în jur de 70 de kilograme și poartă barbă. La momentul dispariției, era îmbrăcat în haine negre.

Polițiștii desfășoară activități pentru depistarea acestuia.

Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla bărbatul sunt rugate să anunțe de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.