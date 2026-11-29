Din totalul intervențiilor, 95 au avut loc în municipiul București și nouă în județul Ilfov.

În Capitală, echipajele de pompieri au acționat pentru îndepărtarea a 51 de copaci căzuți pe carosabil, peste autoturisme sau pe imobile, precum și pentru degajarea a trei panouri publicitare și a 39 de elemente de construcție desprinse.

De asemenea, pompierii au intervenit în două situații în care au fost afectate semafoarele. În urma incidentelor produse în municipiul București, 17 autoturisme au suferit avarii.

În județul Ilfov, intervențiile au vizat îndepărtarea a trei copaci căzuți și a șase elemente de construcție desprinse.

Intervențiile au avut loc pe fondul manifestării fenomenelor meteorologice care au determinat emiterea unui cod galben de vreme nefavorabilă.