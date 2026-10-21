O reclamă de campanie din SUA în care apare mama unui candidat stârnește controverse

Cele două femei s-au înstrăinat de când Amy Acton, la vârsta de 12 ani, și-a acuzat tatăl vitreg că a abuzat-o sexual timp de mai mulți ani. În acest videoclip de campanie, Donna Arthur își acuză fiica că „a mințit toată viața” . „Nu o lăsați să devină guvernatorul vostru. Dacă credeți că vă va îmbunătăți viața, vă înșelați”, spune ea, relatează Le Figaro.

Amy Acton a răspuns într-o declarație pe rețelele de socializare, povestind cum ea și fratele ei au îndurat „abuzuri, foamete și neglijență” în timpul copilăriei. „Între vârstele de 10 și 12 ani, am fost agresată sexual de soțul ei, în timp ce mama mea biologică nu a făcut nimic pentru a mă proteja”, a scris ea. Candidata democrată susține că tatăl ei vitreg a fost ulterior arestat și acuzat de viol, înainte de a fugi din stat cu soția sa și de a deveni fugar. „Nu mi-am mai văzut mama biologică din 1978”, a explicat ea.

„Cel mai josnic, respingător și abject lucru”

Amy Acton și-a exprimat, de asemenea, tristețea pentru că l-a văzut pe Vivek Ramaswamy exploatând-o pe mama ei pentru „propriul său câștig politic”. Într-o scrisoare deschisă adresată ziarului local Columbus-Dispatch, fostul primar democrat al orașului, Michael Coleman, a descris videoclipul publicat miercuri de campania lui Vivek Ramaswamy drept „cel mai josnic, respingător și abject lucru pe care l-am văzut vreodată în 35 de ani de implicare politică”.

Candidatul republican, apărat de vicepreședintele JD Vance

Deputata Pritzker, soția guvernatorului democrat din Illinois și miliardarul JB Pritzker, a anunțat că va dona 500.000 de dolari campaniei lui Amy Acton. „Oamenii răi câștigă putere atunci când refuzăm să ne ridicăm și să luptăm”, a spus ea într-un comunicat. În campanie electorală în statul său natal, Ohio, miercuri, vicepreședintele JD Vance l-a apărat pe „bunul său prieten” Vivek Ramaswamy și videoclipul. „Acum, presa și democrații din Ohio sunt obsedați de, știți ce? Vivek Ramaswamy a avut îndrăzneala să difuzeze o reclamă TV în care spune lucrurile așa cum sunt și o numește pe Amy Acton mincinoasă”, a spus el.