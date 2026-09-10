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Sydney Sweeney, apariție provocatoare într-o reclamă sportivă. Imaginile au devenit virale

Actrița americană Sydney Sweeney apare nud într-o nouă campanie publicitară pentru Novig, o platformă de predicții sportive. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au strâns milioane de vizualizări.
Sydney Sweeney, apariție provocatoare într-o reclamă sportivă. Imaginile au devenit virale
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Actrița Sydney Sweeney. Sursa foto: Captură video X/Novig
Iulian Moşneagu
10 sept. 2026, 09:49, Life-Entertaiment
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Sydney Sweeney este protagonista campaniei „Just Sports”, lansată miercuri de platforma Novig, relatează Entertainment Weekly.

În videoclip, Sydney Sweeney apare în mai multe scene inspirate de fotbal american, baschet, tenis, hochei, fotbal și baseball.

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Milioane de vizualizări în doar câteva ore

Campania promovează faptul că Novig este o platformă dedicată exclusiv sportului, fără piețe de predicții pentru politică, războaie sau alte evenimente.

Videoclipul a devenit rapid viral. Potrivit Entertainment Weekly, acesta a depășit trei milioane de vizualizări pe X la aproximativ o zi de la lansare.

Sweeney nu este doar imaginea campaniei. Actrița a devenit partener strategic al companiei și deține și o participație.

Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, este cunoscută în special pentru rolurile din serialele „Euphoria” și „The White Lotus”, dar și pentru filme precum „Anyone But You” și „Christy”, în care a interpretat-o pe fosta campioană mondială la box Christy Martin.

Actrița a practicat mai multe sporturi în copilărie, printre care fotbal, softball și arte marțiale mixte, și a declarat că urmărește în prezent în special hocheiul și boxul.

O altă reclamă cu Sydney Sweeney a provocat controverse

Nu este prima campanie publicitară cu Sydney Sweeney care devine virală. În vara anului 2025, actrița a fost protagonista unei reclame pentru brandul american American Eagle, construită în jurul sloganului „Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

Campania folosea un joc de cuvinte între „jeans” („blugi”) și „genes” („gene”) și a provocat controverse în Statele Unite. Unii critici au considerat că reclama făcea aluzie la aspectul fizic și genele actriței, în timp ce American Eagle a susținut că mesajul era doar despre blugi.

Controversa a ajuns inclusiv în zona politică, după ce președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au comentat public campania.

Sweeney a declarat ulterior că a fost surprinsă de amploarea reacțiilor și că nu este de acord cu interpretările criticilor.

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