Un căpitan rus, condamnat la închisoare după ce nava sa a distrus două cabluri submarine. Ce au descoperit anchetatorii

Tribunalul din Helsinki l-a condamnat pe Andrei Maksimenko, căpitanul cargoului Fitburg, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare, scrie Euronews. Vusal Majidov, ofițer responsabil de echipamentele de punte și cetățean azer, a primit doi ani și zece luni. Cei doi au fost găsiți vinovați de distrugere agravată.

O ancoră târâtă 130 de kilometri pe fundul mării

Incidentul s-a produs pe 31 decembrie 2025, când nava Fitburg naviga din portul rusesc Sankt Petersburg către Haifa, în Israel. Cargoul, înregistrat sub pavilionul statului Saint Vincent și Grenadine, avea la bord 14 membri ai echipajului, de mai multe naționalități.

Potrivit procurorilor finlandezi, nava a navigat cu o ancoră deteriorată care a fost târâtă pe fundul Golfului Finlandei pe o distanță de cel puțin 130 de kilometri. În acest interval, au fost avariate două cabluri submarine de telecomunicații, aparținând operatorilor Elisa și Arelion Finland.

Footage of Finnish forces conducting a helicopter assault to seize the ship Fitburg in the Baltic Sea. The vessel, departing Russia, was raided after authorities suspected it of damaging undersea cables. Multiple crew members have been detained. https://t.co/Hae9b20Zhw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 4, 2026

Anchetatorii au susținut că aceeași manevră a pus în pericol alte opt conexiuni submarine, inclusiv infrastructură importantă pentru comunicații și alimentarea cu energie. Autoritățile finlandeze au intervenit și au oprit nava înainte ca aceasta să își continue traseul. Cargoul a fost escortat ulterior într-un port din apropierea localității Kirkkonummi, unde au fost efectuate verificări.

Ce au stabilit judecătorii

În timpul procesului, căpitanul și ofițerul au respins acuzațiile. Apărarea a susținut că ancora ar fi putut ajunge în apă din cauza unei defecțiuni tehnice și că membrii echipajului nu ar fi cunoscut situația. Judecătorii au respins această explicație și au stabilit că cei doi trebuiau să fie conștienți de faptul că ancora era coborâtă în timpul navigației.

Instanța a considerat că faptele au fost intenționate și că autoritățile finlandeze aveau competența să judece cazul, deoarece consecințele avarierii cablurilor s-au manifestat în Finlanda. Această problemă juridică a avut o importanță deosebită, întrucât o parte dintre avarii s-au produs în afara apelor teritoriale finlandeze.

Un nou caz după incidentele care au alarmat statele NATO

Avarierea cablurilor submarine din Marea Baltică a devenit o preocupare pentru autoritățile europene după mai multe incidente înregistrate în ultimii ani. În decembrie 2024, petrolierul Eagle S, suspectat de legături cu așa-numita flotă din umbră a Rusiei, a fost implicat într-un alt caz de deteriorare a infrastructurii submarine dintre Finlanda și Estonia. Dosarul a ridicat probleme privind jurisdicția instanțelor finlandeze, iar procedurile judiciare au continuat în 2026.

Ancheta a fost desfășurată în cooperare cu autoritățile estoniene, după ce polițiștii au strâns probe de la bordul navei și din zonele în care au fost avariate cablurile. Verdictul pronunțat joi de Tribunalul din Helsinki stabilește răspunderea penală a celor doi membri ai echipajului în acest dosar.