Se cere revizuirea acordului militar SUA-Japonia după crima în care e suspect un pușcaș marin

Incidentul a provocat proteste și indignare în Japonia, pe fondul nemulțumirilor mai vechi legate de prezența militară americană în regiune, scrie Anadolu.

Militarul american Devin Jacob Ballard, în vârstă de 20 de ani, este suspectat că a ucis-o pe Anna Yagi, de 39 de ani, într-un hotel din Naha, capitala prefecturii Okinawa, sâmbăta trecută. Ballard, caporal în Corpul Pușcașilor Marini ai SUA, era repartizat la Forța Expediționară a III-a a pușcașilor marini, staționată la baza aeriană a pușcașilor marini Futenma, din orașul Ginowan.

Acesta a fost arestat duminică și trimis procurorilor. Militarul a negat orice implicare în faptele de care este acuzat, potrivit relatărilor presei.

Okinawa cere măsuri pentru prevenirea unor incidente similare

Rezoluția adoptată vineri de adunarea prefecturală solicită armatei americane să ia măsuri în cazul lui Ballard pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente, relatează agenția Kyodo. Legislativul local a adoptat și o declarație adresată Guvernului Japoniei, prin care solicită acțiuni în aceeași direcție.

Ambele documente cer o revizuire fundamentală a Acordului privind statutul forțelor SUA în Japonia, care stabilește cadrul juridic aplicabil militarilor americani staționați pe teritoriul japonez.

Okinawa găzduiește aproximativ jumătate dintre cei 50.000 de militari americani staționați în Japonia, deși reprezintă o parte relativ mică din teritoriul țării.

Proteste în Okinawa și Tokyo

Cazul a declanșat proteste în Okinawa, dar și în capitala Tokyo, unde participanții au cerut autorităților să ia măsuri în urma acuzațiilor.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a condamnat incidentul, iar autoritățile de la Tokyo i-au convocat atât pe ambasadorul SUA, cât și pe comandantul forțelor americane din Okinawa, pentru a transmite proteste oficiale.

Armata americană din prefectură a anunțat suspendarea unor activități pentru 48 de ore, începând de miercuri, și instituirea unei interdicții de circulație pentru militari, valabilă 30 de zile, începând de vineri.

Tensiuni mai vechi legate de prezența militară americană

Incidentul readuce în atenție tensiunile dintre locuitorii din Okinawa și forțele americane staționate în regiune. Prefectura s-a aflat sub controlul SUA în perioada 1945-1972, iar prezența bazelor militare americane continuă să genereze nemulțumiri.

În trecut, în Okinawa au avut loc proteste și după apariția unor cazuri de agresiune sexuală în care au fost implicați militari americani. Potrivit relatărilor presei, infracțiunile comise de membri ai armatei SUA, inclusiv împotriva femeilor și fetelor, au alimentat furia și preocupările comunităților locale.

Solicitarea de revizuire a acordului militar ar putea readuce în centrul dezbaterii publice relația dintre Japonia și SUA, precum și responsabilitatea autorităților pentru prevenirea unor noi incidente.