Măsura drastică luată de armata SUA după uciderea unei femei. Un pușcaș marin este principalul suspect

Începând de vineri, militarii americani nu vor putea circula în afara bazelor între miezul nopții și ora 5:00, potrivit general-locotenentului Benjamin Watson, coordonatorul forțelor americane din Okinawa, potrivit The Independent.

Pauză de 48 de ore și interdicție totală privind alcoolul

Înainte de intrarea în vigoare a restricției, personalul militar american din Okinawa va participa la o pauză operațională de 48 de ore, care începe miercuri la prânz.

În această perioadă, militarii nu vor avea voie să părăsească bazele în timpul liber și le va fi interzis complet consumul de alcool, atât în interiorul, cât și în afara bazelor.

Benjamin Watson a spus că măsurile au rolul de a întări disciplina în comunitatea militară americană după presupusa crimă.

„Incidente precum acesta ne obligă să ne oprim și să reflectăm. Disciplina reprezintă angajamentul individual și colectiv de a lua decizii corecte, de a avea grijă unii de alții și de a face întotdeauna ceea ce este corect”, a declarat acesta.

Pușcaș marin de 20 de ani, suspectat că a ucis o femeie într-un hotel

Restricțiile vin după arestarea lui Devin Ballard, în vârstă de 20 de ani, pușcaș marin american staționat în Okinawa.

Poliția japoneză îl suspectează că a jefuit-o și ucis-o pe Anna Yagi, în vârstă de 39 de ani, într-un hotel din Naha, sâmbătă.

Potrivit agenției Kyodo News, care citează poliția locală, trupul femeii a fost găsit în camera de hotel, iar anchetatorii cred că aceasta ar fi fost strangulată.

Ballard a fost arestat după ce un polițist aflat în patrulare l-a găsit, mai târziu în aceeași zi, într-un cartier de divertisment din Okinawa City, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Naha.

Proteste și furie în Okinawa

Presupusa crimă a provocat manifestații în Okinawa, regiune care găzduiește cea mai mare parte a militarilor americani staționați în Japonia și unde prezența bazelor SUA este de mult timp contestată.

„Sunt revoltat și uluit să aud că un suspect a venit în zona de divertisment după ce a comis o crimă”, a declarat Kenji Higa, un locuitor din Okinawa City care a participat la protest.

Incidentul a readus în atenție și acordurile juridice care reglementează statutul militarilor americani aflați în Japonia.

Guvernatorul Okinawa: Disciplina nu funcționează deloc

Guvernatorul Okinawa, Genta Koja, s-a întâlnit miercuri, la Tokyo, cu ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi.

„De fiecare dată când are loc un incident, cerem măsuri pentru a preveni repetarea lui. Nu pot decât să spun că aplicarea disciplinei și educația privind drepturile omului în armata americană nu funcționează deloc”, a declarat guvernatorul.

Koizumi a precizat că guvernul japonez va colabora cu Statele Unite pentru stabilirea unor măsuri menite să prevină incidente similare.

Japonia a transmis un protest oficial Statelor Unite

Premierul Sanae Takaichi a transmis, la rândul său, un protest ferm guvernului american după presupusa crimă și a cerut întărirea disciplinei în rândul trupelor SUA staționate în Japonia.

„Producerea unui incident atât de brutal și grav este extrem de regretabilă. Guvernul Japoniei protestează ferm față de partea americană și solicită cooperare maximă în cadrul anchetei”, a transmis premierul.

Okinawa s-a aflat sub ocupație americană de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial până în 1972. În prezent, insula găzduiește aproape 70% din facilitățile militare americane din Japonia și cea mai mare parte a celor aproximativ 50.000 de militari americani staționați în țară.