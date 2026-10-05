Un pușcaș marin american a fost arestat pentru uciderea unei femei în Japonia

Poliția prefecturii Okinawa a anunțat că a arestat un pușcaș marin în vârstă de 20 de ani, staționat la baza aeriană Futenma, sub suspiciunea de ucidere a unei localnice în vârstă de 39 de ani la un hotel din Naha, capitala insulei Okinawa, și de furt al portofelului și rucsacului acesteia în primele ore ale zilei de sâmbătă, poytivit AP.

Agenția de știri Kyodo, citând poliția, a relatat că trupul femeii a fost găsit în camera ei de hotel și că aceasta pare să fi fost strangulată de moarte.

Poliția a declarat că imaginile de pe camerele de supraveghere l-au arătat pe bărbatul despre care se crede că este suspectul intrând în hotel cu victima și ieșind singur. Un ofițer l-a arestat pe suspect după ce l-a văzut mergând singur pe o stradă din cartierul de divertisment din Naha sâmbătă seara, a declarat Kyodo.

„Cazul este un șoc major și adaugă frică locuitorilor din Okinawa, care au fost deja forțați să trăiască lângă bazele americane”, a declarat reporterilor noul guvernator ales al Okinawa, Genta Koja. „Este absolut de neiertat și suntem indignați.”

„Trebuie să spun că disciplina și educația trupelor nu funcționează deloc”, a spus Koja, referindu-se la măsurile luate de armata americană ca răspuns la cazurile penale din trecut.

Locuitorii se plâng de multă vreme de prezența militară americană

Aproximativ 50.000 de soldați americani sunt desfășurați în Japonia în baza unui pact de securitate bilateral, aproximativ jumătate dintre ei fiind în Okinawa, al cărei rol strategic este considerat din ce în ce mai important pentru alianța militară nipono-americană, pe fondul tensiunilor crescânde cu China. Reorientarea Japoniei spre sud-vest în ceea ce privește concentrarea sa militară se concentrează în mare măsură pe Okinawa și insulele din apropiere.

Locuitorii din Okinawa s-au plâns de mult timp de zgomotul, poluarea și criminalitatea legate de bazele americane, infracțiunile care implică militari americani în Okinawa complicând legăturile dintre guvernul central al Japoniei și administrația din Okinawa. Cel mai recent caz survine în contextul în care cabinetul prim-ministrului Sanae Takaichi face eforturi pentru a consolida și mai mult prezența militară japoneză în Okinawa și pentru a colabora mai strâns cu armata americană.