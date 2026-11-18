Arestarea lui Slobozhenko a avut loc pe 17 noiembrie, într-un hotel din Riccione, în urma unei solicitări internaționale transmise prin Interpol.

Informația a fost confirmată de poliția italiană și relatată de agenția ANSA și publicația The Kyiv Independent.

Acuzații de evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro

Potrivit autorităților ucrainene, Slobozhenko ar fi fost implicat, în perioada 2020–2023, în conducerea unei organizații care obținea venituri importante prin promovarea unor platforme de jocuri de noroc, servicii de pariuri și produse de sănătate contrafăcute.

Activitatea s-ar fi desfășurat prin intermediul unor conturi publicitare frauduloase și al unor mecanisme de promovare online.

Anchetatorii susțin că grupul ar fi folosit sisteme de plată din străinătate, portofele de criptomonede și canale ilegale de schimb valutar pentru a ascunde veniturile și a evita controalele financiare.

Potrivit Biroului pentru Securitate Economică din Ucraina, prejudiciul fiscal imputat în dosar depășește 213 milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 4,3 milioane de euro.

Autoritățile ucrainene investighează și presupusa spălare a veniturilor prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare de lux și a unor automobile scumpe.

Cum a fost prins în Italia

Prezența influencerului în Italia a fost identificată după ce acesta s-a cazat într-un hotel din Riccione, în dimineața zilei de 17 noiembrie.

Potrivit poliției italiene, informația a ajuns la sediul poliției din Rimini prin intermediul sistemului de evidență electronică a turiștilor. După verificarea identității sale, polițiștii au organizat o operațiune de supraveghere și l-au arestat la întoarcerea în hotel.

Operațiunea a fost desfășurată de echipele mobile ale poliției din Rimini, în colaborare cu serviciul italian pentru cooperare internațională în domeniul poliției.

Potrivit presei italiene, arestarea a fost efectuată în vederea extrădării în Ucraina. Slobozhenko a fost dus la penitenciarul Casetti din Rimini, unde urmează să aștepte evoluția procedurilor judiciare.

Parchetul General al Ucrainei a confirmat arestarea și a anunțat că pregătește documentele necesare pentru transmiterea unei cereri oficiale de extrădare către autoritățile italiene.

Cine este Oleksandr Slobozhenko

Slobozhenko este fondatorul Traffic Devils, o agenție specializată în marketing digital și arbitraj de trafic online. El a devenit cunoscut în Ucraina și în afara țării prin activitatea sa în mediul online și prin stilul de viață extravagant prezentat pe rețelele sociale.

Are aproape jumătate de milion de urmăritori pe Instagram, unde publica imagini cu automobile de lux, călătorii și hoteluri exclusiviste.

În 2022, numele său a apărut în presa internațională după ce a distrus un Ferrari SF90 Stradale închiriat în Dubai, în urma unui accident.

Compania sa, Traffic Devils, activează într-un domeniu al marketingului online cunoscut sub numele de arbitraj de trafic, care presupune cumpărarea de publicitate online și redirecționarea utilizatorilor către anumite platforme sau servicii.

Ce urmează

Arestarea din Italia deschide calea unei proceduri judiciare privind eventuala extrădare a lui Slobozhenko în Ucraina, unde autoritățile vor să îl judece pentru acuzațiile formulate în dosarul financiar.

Deocamdată, acuzațiile nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția influencerului urmează să fie stabilită de instanțele competente.