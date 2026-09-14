Pisică salvată de Ziua Pompierilor, după ce a dispărut două zile. Intervenția a durat aproape patru ore

O pisică dispărută de două zile a ajuns în sfârșit acasă.
Luni, de Ziua Pompierilor, pisica din satul Lăpușnic a fost salvată după o intervenție care a durat aproape patru ore.
Pompierii de la Garda de Intervenție Dobra au petrecut mai multe ore încercând să găsească o metodă pentru a scoate pisicuța speriată din tubul de protecție al unei instalații de gaze, lung de circa 70 de metri.
Intervenția a avut în cele din urmă un final fericit.
Pisica a ajuns din nou în brațele stăpânei sale, înfometată, însă nevătămată.