Pisică salvată de Ziua Pompierilor, după ce a dispărut două zile. Intervenția a durat aproape patru ore

O pisică dispărută de două zile a ajuns în sfârșit acasă.

Luni, de Ziua Pompierilor, pisica din satul Lăpușnic a fost salvată după o intervenție care a durat aproape patru ore.

Pompierii de la Garda de Intervenție Dobra au petrecut mai multe ore încercând să găsească o metodă pentru a scoate pisicuța speriată din tubul de protecție al unei instalații de gaze, lung de circa 70 de metri.

Intervenția a avut în cele din urmă un final fericit.

Pisica a ajuns din nou în brațele stăpânei sale, înfometată, însă nevătămată.