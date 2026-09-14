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Pisică salvată de Ziua Pompierilor, după ce a dispărut două zile. Intervenția a durat aproape patru ore

Pompierii de la Garda de Intervenție Dobra au salvat o pisică dispărută de două zile din satul Lăpușnic. Intervenția a durat aproape patru ore, deoarece animalul a fost ascuns în tubul de protecție al unei instalații de gaze.
Pisică salvată de Ziua Pompierilor, după ce a dispărut două zile. Intervenția a durat aproape patru ore
Sursa foto: ISU Hunedoara
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 12:58, Social
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O pisică dispărută de două zile a ajuns în sfârșit acasă.

Luni, de Ziua Pompierilor, pisica din satul Lăpușnic a fost salvată după o intervenție care a durat aproape patru ore.

Pompierii de la Garda de Intervenție Dobra au petrecut mai multe ore încercând să găsească o metodă pentru a scoate pisicuța speriată din tubul de protecție al unei instalații de gaze, lung de circa 70 de metri.

Intervenția a avut în cele din urmă un final fericit.

Pisica a ajuns din nou în brațele stăpânei sale, înfometată, însă nevătămată.

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