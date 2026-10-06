Arici, salvat din flăcări de un pompier. A fost botezat Sonic

Potrivit pompierilor IGSU, ariciul a fost observat și salvat la timp de un pompier, înainte ca flăcările să ajungă la el.

„Chiar dacă are o mulțime de țepi, aceștia nu l-ar fi putut proteja de foc”, transmite IGSU.

Ceea ce pare a fi, la prima vedere, doar vegetație uscată, pentru animalele sălbatice este un adevărat refugiu. Frunzele, iarba și crengile uscate le oferă animalelor hrană, adăpost și un loc în care se pot simți în siguranță, au mai precizat pompierii.

Salvatorii au afirmat că incendiile de vegetație pot pune în pericol viețile animalelor sălbatice, care nu se pot apăra în fața flăcărilor.

„Înainte să aprindeți focul, priviți și din perspectiva celor care nu se pot salva singuri”, au transmis reprezentanții IGSU.

„Sonic al nostru a avut noroc. Nu toate animalele au această șansă. Să le protejăm!”, a conchis IGSU.

Pompierul care la salvat pe ariciul Sonic este plutonierul Emanuel-Flavius Pătru, din cadrul Stației de Pompieri Buziaș, aflat în misiune pentru stingerea incendiilor de pădure în Parcul Național Domogled.