Prima pagină » Știri externe » Surse: Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada

Surse: Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada

Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada, potrivit unei surse Reuters. Totuși, cele două țări vor elabora un cadru de cooperare între inițiativele lor respective de finanțare a apărării.
Surse: Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada
Diana Nunuț
25 oct. 2026, 22:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unei surse citate de Reuters, Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada.

Într-o declarație de duminică, cele două guverne au convenit să înființeze două instituții distincte, dar complementare, pentru a se sprijini reciproc în privința oportunităților de investiții și a provocărilor strategice.

„Am colaborat îndeaproape pentru a analiza modul în care Mecanismul Multilateral de Apărare (MDM) și Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) pot contribui cel mai bine la atingerea obiectivelor noastre comune. Am convenit să elaborăm un cadru de cooperare care să servească intereselor ambelor instituții”, se arată în declarație, potrivit Reuters.

Potrivit unei alte surse Reuters, Marea Britanie și Canada nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la aspecte cheie: amplasarea sediului noii bănci, nivelul achizițiilor comune, acordarea de împrumuturi membrilor și regulile privind aderarea viitoare a noilor membri.

Sursa a precizat că MDM se va concentra pe accelerarea investițiilor în domeniul apărării, în timp ce DSRB o va completa prin sprijinirea investițiilor în industriile de apărare și în lanțurile de aprovizionare, concentrându-se mai mult pe acordarea de împrumuturi suverane individuale.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
GSP.ro
Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport
Alegeri parlamentare Serbia: Vucic recunoaște ca a pierdut alegerile și spune că „Lista Studenților” va câștiga 135 de mandate
Libertatea
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor