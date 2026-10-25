Surse: Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada

Potrivit unei surse citate de Reuters, Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Securitate și Reziliență în Domeniul Apărării, condusă de Canada.

Într-o declarație de duminică, cele două guverne au convenit să înființeze două instituții distincte, dar complementare, pentru a se sprijini reciproc în privința oportunităților de investiții și a provocărilor strategice.

„Am colaborat îndeaproape pentru a analiza modul în care Mecanismul Multilateral de Apărare (MDM) și Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) pot contribui cel mai bine la atingerea obiectivelor noastre comune. Am convenit să elaborăm un cadru de cooperare care să servească intereselor ambelor instituții”, se arată în declarație, potrivit Reuters.

Potrivit unei alte surse Reuters, Marea Britanie și Canada nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la aspecte cheie: amplasarea sediului noii bănci, nivelul achizițiilor comune, acordarea de împrumuturi membrilor și regulile privind aderarea viitoare a noilor membri.

Sursa a precizat că MDM se va concentra pe accelerarea investițiilor în domeniul apărării, în timp ce DSRB o va completa prin sprijinirea investițiilor în industriile de apărare și în lanțurile de aprovizionare, concentrându-se mai mult pe acordarea de împrumuturi suverane individuale.