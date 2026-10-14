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Șefa ANM, despre acuzațiile aduse de Buzoianu. Mateescu reclamă un atac „din interior” și le cere angajaților „răbdare”

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, le-a transmis un mesaj intern angajaților instituției, în care susține că ANM este ținta unui „atac reputațional nedrept”, despre care spune, că ar fi „susținut din interior”, după acuzațiile dure lansate de Diana Buzoianu privind gestionarea fondurilor publice.
Șefa ANM, despre acuzațiile aduse de Buzoianu. Mateescu reclamă un atac „din interior” și le cere angajaților „răbdare”
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
14 oct. 2026, 15:23, Politic
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În mesajul adresat angajaților, Elena Mateescu le-a cerut colegilor să aibă încredere și răbdare până la încheierea anchetei, precizând că va comunica transparent rezultatele și măsurile luate.

„In ultimele zile institutia noastra a fost supusa unei situatii de atac reputational nedrept si incorect. La momentul în care investigațiile declanșate la solicitarea mea încă din luna august 2026 se vor finaliza, vă voi informa despre rezultatul și măsurile luate așa cum am făcut-o de fiecare dată în situații decizionale. Vă rog frumos să aveți încredere și răbdare față de momentul finalizării anchetei în curs”, le-a transmis Elena Mateescu angajaților ANM. 

Acuzații de sabotaj din interiorul instituției

Directoarea a acuzat că întregul scandal al achizițiilor ar fi alimentat de persoane din cadrul instituției. 

„Îmi pare sincer rău că această situație este sprijinită și de factori din interior, iar prestigiul profesional al instituției și echipei, atât la nivel tehnic de specialitate cât și managerial, fac ca această instituție să rămână în continuare solidă și credibilă”, a notat Mateescu. 

Apel la decență și responsabilitate

Șefa ANM a făcut un apel direct la responsabilitate, cerându-le salariaților să nu alimenteze tensiunile din spațiul public și să mențină credibilitatea serviciului meteorologic. 

„În aceste momente și nu numai, maturitatea și decența sunt cele care trebuie să ne guverneze pentru a menține credibilitatea și distincția pe care noi toți am obținut-o prin eforturi considerabile în toată istoria instituției noastre”, a mai spus directoarea. 

Acuzațiile ministrei Diana Buzoianu

Reacția conducerii ANM vine după ce ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii și a sesizat Parchetul General, în urma unui raport al Corpului de Control.

Potrivit ministrei, din fondurile instituției și prin intermediul cardurilor oficiale s-ar fi decontat peste 455.000 de lei pentru articole de lux, inclusiv lenjerie intimă, haine de brand, parfumuri, cosmetice și decorațiuni. 

Ulterior, Buzoianu a acuzat și achiziția ilegală de ordinul milioanelor de lei în ultimii patru ani de mobilier, laptopuri și tonere, de la firme abonate la bugetul administrației meteorologice, depășindu-se sistematic plafoanele impuse de lege. 

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