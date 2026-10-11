Noi acuzații la adresa ANM. Buzoianu reclamă achiziții ilegale de milioane de lei: Legea a fost opțională sub conducerea doamnei Mateescu

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”, a transmis Diana Buzoianu, duminică, pe Facebook.

Achiziții directe peste plafoanele legale

Ministra interimară acuză că la ANM, pentru tonere au fost alocați peste 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025, deși limita legală pentru achizițiile directe este de 270.000 de lei.

Administrația a mai acordat, în 2023, contracte de 850.000 de lei pentru laptopuri. De asemenea, în 2024, au fost atribuite contracte de 1.5 milioane de lei pentru mobilier.

Ministra a numit și firmele care a obținut aceste contracte, declarând: „Ne-am uitat și la ce firme au fost permanent câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate. 2 firme: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentat de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au”.

Apel la demisie și acuzații politice

Diana Buzoianu a cerut din nou demisia conducerii ANM. „Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”.

Tensiunile dintre Ministerul Mediului și Administrația Națională de Meteorologie după ce ministra Mediului a anunțat primele rezultate ale controlului, care au arătat cumpărături de sute de mii de lei achitate din bani publici pentru haine de firmă, parfumuri, produse de machiaj și lenjerie intimă și gadgeturi.