Aplicația care ar trebui să urmărească balastierele ilegale a ajuns la recepția finală. De ce nu poate fi folosită

Pentru operaționalizarea sistemului este necesară, printre altele, adoptarea unei Hotărâri de Guvern care să stabilească regulile de utilizare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat marți că dezvoltarea aplicației a fost finalizată, după reluarea procedurii de achiziție publică.

Aplicația este în etapa de recepție finală

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), reluarea achiziției a fost necesară după ce operatorul economic desemnat inițial nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

La 26 octombrie, aplicația se afla în etapa de recepție finală, procedură în cadrul căreia este verificată conformitatea sistemului cu cerințele stabilite prin documentația de atribuire și contractul de servicii.

„Radarul Balastierelor” ar urma să permită monitorizarea integrată a activităților de exploatare și transport al agregatelor minerale.

Sistemul va include evidența georeferențiată a perimetrelor de exploatare, monitorizarea cantităților extrase și urmărirea transporturilor de la locul exploatării până la destinație. De asemenea, aplicația este concepută pentru identificarea eventualelor neconformități.

Este necesară o Hotărâre de Guvern

Finalizarea tehnică a aplicației nu înseamnă însă și că aceasta poate fi folosită imediat.

Pentru punerea în funcțiune trebuie adoptată o Hotărâre de Guvern care să reglementeze utilizarea sistemului. Actul normativ va trebui să stabilească obligațiile operatorilor economici, atribuțiile instituțiilor implicate și modul în care datele vor fi transmise și verificate.

„Nu este suficient să avem o aplicație dezvoltată din punct de vedere tehnic. Trebuie să ne asigurăm că aceasta poate fi utilizată efectiv, în condiții de legalitate, siguranță și eficiență”, a declarat ministrul Mediului, Natalia Intotero.

Potrivit acesteia, sistemul ar trebui să permită instituțiilor responsabile să urmărească mai eficient cantitățile exploatate și transporturile și să contribuie la prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale.

STS, implicat în pregătirea sistemului

Pe lângă adoptarea cadrului normativ, mai sunt necesare finalizarea recepției și definitivarea soluției pentru găzduirea și gestionarea aplicației, proces derulat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

De asemenea, trebuie constituită structura administrativă care se va ocupa de operarea și monitorizarea sistemului.

Ministerul Mediului precizează că va continua, împreună cu instituțiile implicate, procedurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor legale, tehnice și administrative.

Până la finalizarea acestor etape, „Radarul Balastierelor” nu va putea fi utilizat ca instrument operațional pentru monitorizarea și controlul exploatării și transportului agregatelor minerale.