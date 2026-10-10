Reprezentant CNCAN, despre siguranța instalației nucleare de la Cernavodă în condițiile nivelului critic al Dunării

Declarația vine în contextul în care nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns sâmbătă la -259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de -262 de centimetri, relevantă pentru pomparea apei de răcire a centralei.

„Chiar dacă se ating anumite limite, nu vorbim despre un accident nuclear. Spuneam mai devreme că, prin felul în care este proiectată o instalație nucleară, sunt rezerve, cel puțin dacă este să vorbim ca și zile, sunt rezerve de apă care chiar dacă nu există intervenție din perspectiva a ceea ce reprezintă apă în nivelul din Dunăre, sunt rezerve suficiente ca 3 zile să nu se întâmple absolut nimic în instalația nucleară. Deci practic există un timp prin care chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm un posibil accident”, a explicat Petre Min, într-o intervenție la Digi24.

Reprezentantul CNCAN a spus că „s-au luat măsuri, se iau măsuri pentru a face față un nivel foarte scăzut al Dunării, fără precedent”.

Petre Min a vorbit despre o parte din măsurile luate: „Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Și din ce am văzut și în comunicat și în plan, Apele Române încearcă să suplimenteze acest debit scăzut prin evacuări controlate din cât mai multe lacuri de acumulare”.

Măsuri luate de Apele Române

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă suplimentarea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie. Intervenția este corelată cu evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș.

Petre Min a precizat că, în eventualitatea ipotetică a unui accident nuclear, există planuri de intervenție care includ evacuarea zonelor de impact și administrarea iodurii de potasiu, în funcție de situație. El a insistat însă că aceste planuri nu se activează automat la atingerea limitei de nivel a Dunării.

Cele două unități ale centralei de la Cernavodă sunt oprite din cauza debitului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost oprită pe 28 iulie, iar Unitatea 2, pe 13 august.