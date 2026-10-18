„Pielea are sex”. Cercetătorii au descoperit că pielea femelelor și a masculilor se reface după reguli diferite

La șoarecii de sex feminin, două celule „surori”, născute din diviziunea aceleiași celule, iau adesea aceeași decizie în același timp: fie se divid din nou, fie încep să se transforme în celule mature ale pielii. Cercetătorii le compară cu doi canotori care vâslesc în același ritm. La cei de sex masculin, fiecare celulă își urmează mai mult propriul drum.

Studiul, publicat în revista Nature, a fost coordonat de profesorul Cédric Blanpain, de la Universitatea Liberă din Bruxelles, împreună cu echipa profesorului Benjamin Simons, de la Universitatea Cambridge. Au participat și cercetători din Belgia, Italia și Statele Unite.

Cinci luni de observație, o surpriză

Cu o tehnică avansată de microscopie, cercetătorii au urmărit aceleași celule stem și descendenții lor prin pielea unor șoareci vii, timp de cinci luni, o perioadă fără precedent. Scopul inițial era să înțeleagă cum se reînnoiește pielea.

„Am fost surprinși să descoperim diferențe puternice în modul în care celulele stem reînnoiesc pielea în funcție de sex”, explică dr. Dan Engelman, primul autor al studiului.

Cercetătorii au aflat și că celulele stem nu devin direct celule mature ale pielii. Ele trec printr-o etapă intermediară, în care se mai pot divide de un număr limitat de ori, o întrebare care împărțea specialiștii de decenii.

Hormonii dau ritmul

Diferențele sunt controlate de hormonii sexuali. Testosteronul determină cât de repede se maturizează celulele pielii. După castrare, pielea șoarecilor de sex masculin a început să se comporte ca a celor de sex feminin, iar un tratament cu o formă activă de testosteron a readus comportamentul inițial.

Estrogenii stimulează în schimb înmulțirea celulelor stem și coordonarea lor. După îndepărtarea ovarelor, sincronizarea dintre celulele surori aproape a dispărut. Pe piele umană reconstruită în laborator, testosteronul a accelerat și el maturizarea celulelor, ceea ce sugerează că mecanismul ar putea funcționa parțial și la oameni.

Ce ar putea însemna pentru tratamente

La șoarecii de sex feminin, rănile de pe spate s-au închis mult mai repede, mai ales în primele zile. Diferența s-a redus pe măsură ce vindecarea a avansat.

Medicii au observat de mult diferențe între femei și bărbați în vindecarea rănilor, în gravitatea unor boli inflamatorii și în frecvența unor cancere de piele, fără o explicație biologică completă. Descoperirea ar putea ajuta, în timp, la tratamente adaptate sexului pacientului, pentru arsuri, recuperarea după operații sau rănile cronice ale persoanelor cu diabet. Ea ar putea contribui și la noi metode de prevenire a cancerului de piele. Rezultatele au fost însă demonstrate doar la șoareci, iar cercetătorii spun că sunt necesare noi studii pentru a vedea cât de mult se aplică pielii umane.

„Sexul este un parametru prea des ignorat în biologie și medicină”, spune profesorul Blanpain, care anunță că echipa va studia acum diferențele dintre femei și bărbați în apariția și evoluția cancerelor de piele.