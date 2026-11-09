Ozempic din grădină. Salata italiencelor, mov sau verde, care promite să te sature ca un medicament

În Italia, „salata Ozempic” a devenit una dintre cele mai distribuite rețete pe rețelele sociale.
Varianta cea mai populară combină varză mov, sfeclă, morcovi, rodie și nuci, cu un dressing din ulei de măsline extravirgin, lămâie, muștar și miere.
Autorii clipurilor susțin că ingredientele ar stimula hormonul GLP-1, responsabil de senzația de sațietate, același mecanism pe care îl imită medicamentele pentru slăbit.
Cercetătorii vorbesc însă de o diferență uriașă.
Rețeta completă, în cele două variante, mov și verde, și ce spun specialiștii despre efectul ei vă așteaptă pe Mediafax Italia.