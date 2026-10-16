Lista țărilor care irosesc cea mai mare cantitate de alimente. România este una dintre cele mai risipitoare țări din Europa

645 de milioane de oameni suferă de foame de pe planetă, în timp ce peste un miliard de tone de alimente sunt irosite anual, conform statisticilor ONU citate de Al Jazeera. Practic, din fiecare cinci porții de mâncare servite la nivel mondial, aproximativ una ajunge la gunoi.

Aproximativ 13% din alimentele produse la nivel global se pierd după recoltare, înainte de a ajunge în magazine. Acestea se alterează în timpul depozitării, transportului sau procesării.

Fructele și legumele înregistrează cele mai mari pierderi. Valoarea alimentelor pierdute înainte de a ajunge în magazine depășește 400 de miliarde de dolari pe an.

Statistica mai arată că gospodăriile sunt responsabile pentru cea mai mare parte a pierderii (60%). Acestea sunt urmate de restaurante și alte unități de servicii alimentare (28%) și de magazine (12%).

România este una dintre cele mai risipitoare țări din Europa

În medie, fiecare persoană de pe glob irosește aproximativ 132 kg de alimente pe an. În țările cu climă mai caldă se irosește, de regulă, o cantitate mai mare de alimente în gospodării. Asta din cauza consumului mai ridicat de produse proaspete și a accesului mai limitat la refrigerare.

Maldive înregistrează cel mai mare nivel de risipă alimentară. Acolo, fiecare persoană aruncă aproximativ 260 kg pe an, o cantitate de două ori mai mare decât media globală. Urmează Siria, Republica Dominicană, Seychelles, Mexic și Tunisia, unde se risipesc peste 210 kg de alimente de persoană, conform estimărilor ONU.

România este una dintre fruntașele Europei la risipă alimentară cu 130 kg de alimente de persoană. Singurele țări din Europa care stau mai prost decât România sunt Portugalia -168 kg, Elveția -167 kg și Turcia -163 kg.

România își depășește clar și toți vecinii. Clasamentul arată în felul următor: Serbia -123 kg, Republica Moldova -101 kg, Ucraina -95 kg, Ungaria -68 kg și Bulgaria -62 kg. Spania a înregistrat unul dintre cele mai scăzute niveluri, de aproximativ 39 kg pe cap de locuitor.

Costurile risipei alimentare

ONU susține că risipa de alimente costă economia globală peste 1 trilion de dolari pe an. Mai grav, aruncarea alimentelor înseamnă și irosirea banilor, a terenurilor și a energiei utilizate pentru producerea acestora.

Aproximativ 1,4 miliarde de hectare, adică 28% din suprafața agricolă a lumii, sunt folosite pentru a cultiva alimente care nu sunt consumate niciodată. Această suprafață este mai mare decât cea a Canadei.

De asemenea, pierderile și risipa alimentară generează între 8% și 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, inclusiv metanul eliberat în procesul de descompunere a alimentelor în gropile de gunoi.