Un medic avertizează asupra pericolelor de la pelerinajul Sfintei Parascheva. Greșelile care îi pot trimite pe oameni la Urgențe

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscurilor la care se expun credincioșii care participă la pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași. Temperaturile scăzute, așteptarea prelungită și nerespectarea tratamentelor medicale pot duce la situații care necesită intervenția medicilor de urgență.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a prezentat șapte recomandări pentru prevenirea problemelor de sănătate în timpul pelerinajului.

Cele șapte reguli recomandate de medic pentru pelerini

În primul rând, medicul recomandă purtarea hainelor groase și evitarea statului nemișcat perioade îndelungate, în condițiile în care temperaturile nocturne se pot apropia de zero grade. Consumul de lichide calde este indicat, însă alcoolul trebuie evitat.

Alimentația este, de asemenea, importantă. Credincioșii sunt sfătuiți să mănânce înainte de a se așeza la coadă, deoarece așteptarea se poate prelungi, iar lipsa alimentelor poate provoca scăderea glicemiei și episoade de leșin.

O altă recomandare vizează persoanele cu afecțiuni psihologice sau psihiatrice, care nu ar trebui lăsate neînsoțite, pentru a evita agravarea problemelor de sănătate.

Totodată, medicul avertizează că persoanele cu boli cardiace sau metabolice nu trebuie să își întrerupă tratamentul pentru a participa la pelerinaj.

În cazul apariției unor simptome, Ciuhodaru recomandă solicitarea rapidă a ajutorului medical. Pentru afecțiunile minore, credincioșii sunt îndemnați să contacteze medicul de familie, iar în situațiile de urgență să apeleze 112.

Ce probleme de sănătate apar cel mai frecvent la pelerinaj

Potrivit medicului, în fiecare an, printre cele mai frecvente probleme medicale înregistrate în perioada sărbătorii se numără leșinurile, puseele hipertensive, accidentele ischemice tranzitorii și episoadele severe de anxietate.

De asemenea, sunt întâlnite cazuri de gastrită, ulcer și enterocolită, asociate alimentației necorespunzătoare sau nerespectării regulilor de igienă.

„Femeile din rural cu vârste de peste 55 de ani sunt cele mai expuse la astfel de afecțiuni, dar după terapia de urgență solicită întotdeauna reîntoarcerea la pelerinaj”, a transmis Ciuhodaru.

Medicul precizează că sunt înregistrate și traumatisme, precum plăgi, luxații și entorse, dar și probleme provocate de excesele alimentare sau de consumul de alcool.

Pelerini care și-au pierdut viața în timp ce așteptau la coadă

Tudor Ciuhodaru amintește că, în anii trecuți, au existat inclusiv cazuri în care participanții la pelerinaj și-au pierdut viața.

„În anii trecuți s-au înregistrat chiar și cazuri letale: o femeie de 61 de ani cu probleme cardiace și-a pierdut viața în timp ce stătea la coadă la moaște, iar în 2013 o altă pacientă de 55 de ani din Ploiești nu a mai putut fi resuscitată”, a transmis medicul.

Acesta subliniază că nu au fost singurele situații în care credincioșii care au petrecut multe ore în picioare au avut nevoie de îngrijiri medicale.