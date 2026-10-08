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Începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Sunt așteptați 300.000 de pelerini

Unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din România începe joi la Iași. Sute de mii de credincioși sunt așteptați timp de o săptămână la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
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Laura Buciu
08 oct. 2026, 08:14, Social
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Potrivit estimărilor autorităților și organizatorilor, aproximativ 300.000 de persoane sunt așteptate la Iași în perioada 8-15 octombrie. Cea mai mare afluență este estimată pentru zilele de 13 și 14 octombrie, când timpul de așteptare ar putea crește semnificativ.

Pelerinajul începe joi dimineață, când moaștele Sfintei Parascheva vor fi scoase în procesiune și așezate în baldachinul special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane. Potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor, Acatistul Sfintei Parascheva va fi citit de la ora 06:00, urmat de procesiunea în jurul catedralei.

Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie, împreună la Iași

Ediția din acest an are o semnificație aparte pentru credincioși. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi puse spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse miercuri seară la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Moaștele celor doi sfinți vor rămâne spre cinstirea credincioșilor pe durata pelerinajului.

Unul dintre momentele importante ale manifestărilor religioase va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00.

Ziua de hram a Sfintei Parascheva este 14 octombrie. În această zi, de la ora 09:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Recomandări pentru cei care merg la pelerinaj

Autoritățile recomandă pelerinilor să vină pregătiți pentru perioade lungi de așteptare, să aibă apă și alimente, îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteorologice și telefoanele încărcate.

În perioada 8-15 octombrie, informațiile despre poziția capătului rândului sunt actualizate în timp real, iar forțele de ordine, voluntarii și reprezentanții Bisericii sunt prezenți pe traseul pelerinilor pentru a oferi sprijin.

Pentru gestionarea fluxului de persoane și evitarea aglomerării, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces pentru pelerini, care pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

În funcție de situația din teren, culoarul unic poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe traseul destinat pelerinilor vor fi prezenți, pe întreaga perioadă a manifestărilor, preoți, voluntari și forțe de ordine, care vor oferi sprijin și îndrumare celor care participă la pelerinaj.

 

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