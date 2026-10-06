300.000 de pelerini așteptați la Iași de Sfânta Parascheva. Măsuri speciale pregătite de jandarmi

Jandarmeria Română, prin Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, va asigura, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Potrivit estimărilor organizatorilor, cea mai mare afluență de pelerini va fi în zilele de 13 și 14 octombrie, când sunt așteptați timpi mari de așteptare.

Pentru gestionarea fluxului de persoane și evitarea aglomerării, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces pentru pelerini, care pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

În funcție de situația din teren, culoarul unic poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe traseul destinat pelerinilor vor fi prezenți, pe întreaga perioadă a manifestărilor, preoți, voluntari și forțe de ordine, care vor oferi sprijin și îndrumare celor care participă la pelerinaj.

Recomandările Jandarmeriei pentru pelerini

Jandarmii le recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile stabilite de organizatori pentru accesul în zonele destinate pelerinilor.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită copiilor și persoanelor vârstnice și să își supravegheze bunurile personale.

Persoanele cu probleme grave de sănătate, care urmează tratamente sau au nevoie de îngrijire medicală constantă, sunt sfătuite să aibă asupra lor medicamentele necesare și istoricul medical, pentru a putea fi prezentate personalului medical în cazul unei urgențe.

Având în vedere condițiile meteorologice, autoritățile recomandă pelerinilor să vină pregătiți cu îmbrăcăminte adecvată, precum și cu pelerine de vânt și de ploaie. Pentru perioada de așteptare, oamenii sunt sfătuiți să aibă apă și produse alimentare.

Jandarmeria recomandă, de asemenea, ca telefoanele mobile să fie încărcate, pentru ca pelerinii să poată lua legătura cu membrii familiei sau cu persoanele alături de care călătoresc.

Acces restricționat pentru riverani

Măsurile de ordine îi vizează și pe riveranii sau persoanele care își desfășoară activitatea profesională și educațională în zona culoarului unic, unde accesul va fi restricționat parțial.

Aceste persoane sunt sfătuite să aibă asupra lor documente justificative, precum actul de identitate, legitimația de serviciu sau orice alt document care demonstrează necesitatea prezenței în zona respectivă.

Echipele de dialog ale Jandarmeriei Române vor fi prezente în teren pentru a răspunde solicitărilor participanților. În cazul unei situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să se adreseze celui mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine sau să apeleze numărul 112.