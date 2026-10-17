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Peste 9.000 de lei în doar zece ore strânși de un bărbat prin cerșetorie la Iași, de Sfânta Parascheva. Are și mai multe mașini pe numele său

Un cerșetor de 59 de ani, din municipiul Huși a strâns prin cerșetorie o sumă de peste 9.000 de lei în doar zece ore, în timpul pelerinajului de la Sfânta Parascheva, din Iași. Bărbatul are și mai multe mașini pe numele său, printre care un Lexus.
Peste 9.000 de lei în doar zece ore strânși de un bărbat prin cerșetorie la Iași, de Sfânta Parascheva. Are și mai multe mașini pe numele său
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 16:15, Social
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Potrivit presei locale, polițiștii i-au confiscat banii bărbatului.

Bărbatul făcea scandal în zonă, așa că pelerinii l-au reclamat polițiștilor locali. Când aceștia l-au controlat, au găsit asupra sa suma de 9.147 de lei, motiv pentru care au făcut cercetări suplimentare.

Conform autorităților, bărbatul a mai fost prins cerșind de mai multe ori în Iași.

Deși stă în scaun cu rotile și are un picior amputat din cauza diabetului, polițiștii au descoperit că acesta se deplasează singur și are mai multe mașini pe numele său, inclusiv un Lexus.

„Era dimineață, în jurul orei 08.00. Pelerinii care stăteau la rând în apropiere de Mitropolie ne-au sesizat că este un bărbat care țipă și face scandal. Acesta striga în gura mare împotriva conducerii orașului și a bisericii. Era nemulțumit de ceva. Când am ajuns, imediat l-am recunoscut pe domnul respectiv. A mai avut în trecut probleme cu legea. Acesta venise cu o seară înainte la cerșit, unde a stat timp de vreo 10 ore” a transmis un polițist local din Iași.

În momentul în care autoritățile au vrut să discute cu bărbatul, acesta a devenit recalcitrant și le-a adus acestora injurii.

„Am încercat să discutăm cu persoana respectivă, însă acesta nu colabora. Ulterior, l-am transportat la baza Poliției Locale, unde am făcut verificările necesare. Acesta avea suma de 9.147 de lei din cerșiți, bani pe care i-am confiscat. A devenit extrem de recalcitrant. A scos o cruce mare din haine și a început să ne blesteme cu ea. Dumnealui are domiciliu, are câteva mașini pe numele său, însă cu asta se ocupă. Înainte, venea singur în Iași pentru a cerși, acum am înțeles că are și o altă persoană care îl ajută să care sistemul audio”, a mai precizat polițistul local.

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