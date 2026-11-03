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Patru zboruri europene au fost vizate de presupuse amenințări cu bombă. Mai multe avioane au fost blocate la sol

Patru alerte cu bombă au fost înregistrate marți la bordul a patru zboruri europene, forțând aeronavele să aterizeze de urgență. Mai multe avioane au fost blocate la sol, ca măsură de precauție.
Patru zboruri europene au fost vizate de presupuse amenințări cu bombă. Mai multe avioane au fost blocate la sol
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 15:55, Știri externe
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Patru amenințări cu bombă într-o singură zi

O alertă cu bombă a forțat un avion de pasageri din Londra să aterizeze de urgență în Polonia, marți, în timp ce alte trei amenințări au blocat la sol zborurile din Manchester, Copenhaga și Israel.

Potrivit The Independent, zborul companiei aeriene poloneze LOT de pe Heathrow transporta 181 de persoane, când o alertă l-a forțat să aterizeze pe aeroportul Varșovia-Modlin. Serviciile de securitate încă verificau amenințarea, iar aeroportul internațional afectat a fost închis temporar.

O a doua amenințare cu bombă a fost raportată la bordul unui zbor SAS scandinav de la Copenhaga la Varșovia, care a fost forțat să aterizeze pe aeroportul Chopin și a fost, de asemenea, verificat.

SAS a declarat ulterior că zborul a aterizat în siguranță la Varșovia, iar pasagerii au coborât din avion.

O a treia amenințare a fost raportată la bordul unui zbor Ryanair cu 114 pasageri din Manchester, care a aterizat în Murcia, în sudul Spaniei.

O a patra alertă cu bombă a determinat ulterior un zbor din Israel să aterizeze în Sofia, Bulgaria.

Nu se știe dacă incidentele au legătură între ele

La momentul actual, nu este sigur dacă cele patru amenințări au legătură între ele.

Aeroportul Varșovia-Chopin a rămas deschis marți, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Adam Szabłowski, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Modlin din Varșovia, a declarat pentru presa din Polonia că „un avion din Londra a aterizat pe Aeroportul Modlin la ora 10:01, cu 181 de persoane la bord. Aeroportul a fost închis. Așteptăm experți în dezamorsarea bombelor”.

Aeroportul a transmis într-un comunicat că avionul a fost direcționat către o zonă desemnată după aterizare și va rămâne acolo până când autoritățile, inclusiv echipele de dezamorsare a bombelor, vor inspecta situația, potrivit sursei citate.

Aceste incidente vin la o zi după ce un zbor WizzAir de la Londra Luton către Sofia, Bulgaria, a fost deviat către Budapesta în urma unei presupuse amenințări cu bombă în aer. În cele din urmă, s-a dovedit că alarma a fost falsă.

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