Miruță vrea să elimine „mica înțelegere” din Portul Constanța. Transporturile de cereale vor fi programate în funcție de nave

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat prin intermediul unui mesaj postat pe platforma Facebook emiterea unui ordin prin care programarea transporturilor feroviare și rutiere va fi corelată cu sosirea navelor care urmează să preia mărfurile.

Transporturile vor fi programate în funcție de nave

Radu Miruță susține că una dintre principalele probleme ale actualului sistem este lipsa de coordonare între administrația portuară, operatorii portuari, transportatori și producători.

Potrivit mecanismului anunțat de ministrul interimar, Portul Constanța cunoaște din timp navele care urmează să intre la încărcare și capacitatea acestora. Informațiile ar urma să fie transmise rapid operatorilor de transport feroviar și rutier, care vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa transporturile de cereale destinate fiecărei nave.

Miruță susține că noul sistem ar urma să împiedice situațiile în care vagoanele și camioanele încărcate cu cereale rămân perioade îndelungate în triaje sau parcări, fiind transformate, practic, în „depozite de cereale mobile”.

Miruță: Dispare „mica înțelegere” pentru intrarea în față

Ministrul interimar afirmă că programarea obligatorie ar trebui să elimine și posibilitatea unor înțelegeri informale prin care anumite transporturi ar putea fi scoase din coadă și introduse cu prioritate la descărcare.

În același timp, autoritățile intenționează să reducă perioada necesară emiterii acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor și să introducă un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Miruță susține că infrastructura feroviară nu reprezintă principala cauză a blocajelor și că pe calea ferată există capacitate pentru introducerea mai multor trenuri.

„Problema este lipsa de coordonare”, a transmis Miruță.

Măsurile, discutate cu fermierii și operatorii feroviari

Deciziile au fost stabilite în urma unor discuții la care au participat Radu Miruță, ministrul Tánczos Barna, reprezentanți ai fermierilor, companiilor feroviare și Portului Constanța.

Obiectivul declarat este accelerarea exporturilor de cereale românești și o mai bună sincronizare între sosirea mărfurilor în port și încărcarea acestora pe nave.

„Mai puține blocaje. Mai multă planificare. Export mai rapid pentru cerealele românești”, a sintetizat Radu Miruță obiectivul noilor măsuri.