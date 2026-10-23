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Florin Manole anunță aprobarea Declarației ministeriale PES EPSCO. Care sunt cele nouă priorități privind locurile de muncă

Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat vineri că a aprobat, alături de alți miniștri responsabili de ocuparea forței de muncă, Declarația ministerială PES EPSCO. Care sunt cele nouă priorități privind locurile de muncă.
Florin Manole anunță aprobarea Declarației ministeriale PES EPSCO. Care sunt cele nouă priorități privind locurile de muncă
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 12:01, Politic
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„Am susținut public de multe ori ideea că un loc de muncă trebuie să însemne mai mult decât un salariu la sfârșitul lunii. El trebuie să ofere siguranță, respect și șansa la un trai decent”, a scris Florin Manole vineri pe Facebook.

Potrivit Ministrului Muncii, acesta a aprobat joi Declarația ministerială PES EPSCO, alături de colegii săi miniștri social-democrați europeni responsabili de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

„Prin aceasta susținem o legislație europeană mai puternică pentru protejarea angajaților și pentru locuri de muncă de calitate”, a afirmat el.

Despre ce priorități este vorba

„1. Locuri de muncă în care omul este pe primul loc, inclusiv în raport cu inteligența artificială.
2. Drepturi egale pentru toți angajații.
3. Locuri de muncă sigure și sănătoase.
4. Echilibru între viața profesională și cea personală, inclusiv dreptul la deconectare.
5. Consolidarea drepturilor angajaților, a sindicatelor și a negocierii colective.
6. Egalitate de șanse și de remunerare între femei și bărbați.
7. Acces la locuri de muncă de calitate pentru fiecare.
8. Salarii corecte, care să asigure un trai decent.
9. Finanțare europeană pentru locuri de muncă de calitate, competențe și protecție socială”, a menționat Manole.

Ministrul Muncii consideră că aceste priorități sunt „de bun-simț, indiferent de orientarea ideologică a fiecăruia”.

„Pentru mine, aceasta este miza unei Europe sociale puternice: o economie care funcționează și în interesul oamenilor”, a conchis Florin Manole.

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