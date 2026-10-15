Incendii la bordul a două nave, în apropiere de Sulina. Opt marinari sunt dați dispăruți. Primele imagini de la operațiunea de salvare

UPDATE 11.30 Forțe ale Ministerului de Interne au fost mobilizate pentru salvarea membrilor echipajului navei comerciale

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că mai multe forțe și mijloace de intervenție sunt mobilizate pentru gestionarea situației de urgență generată de incidentul produs la bordul navei comerciale, avariată în largul Mării Negre. La operațiunea de salvare participă Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Două elicoptere Black Hawk participă la misiune

Potrivit unui comunicat de presă al MAI, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, având la bord o echipă medicală, a decolat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Pentru suplimentarea capacității de intervenție, un al doilea elicopter Black Hawk a decolat de la București. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare prin troliere, care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate.

Conform aceleiași surse, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două ambarcațiuni. Nava Fifi a început deplasarea din portul Mangalia către nava afectată, având la bord un medic, doi paramedici și un asistent medical. În același timp, o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea a început deplasarea din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului la bord.

„În zona incidentului, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. La acest moment, salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari.Prioritatea echipelor de intervenție este salvarea celor patru membri ai echipajului, în condiții de siguranță atât pentru persoanele aflate la bordul navei comerciale, cât și pentru salvatori. Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului”, a transmis MAI.

UPDATE 09:50 Un alt vas, încărcat cu petrol, a fost lovit de drone lângă Sulina. A fost raportată o explozie

Un alt vas a fost lovit de drone miercuri în Marea Neagră, la aproximativ 9 mile marine de Sulina și aproape de Delta Dunării. Nava YARA J sub pavilionul Insulelor Comore, transporta produse petroliere, iar în urma impactului s-a produs o explozie.

Autoritățile au raportat că membrii echipajului, de origine sirieni, au fost salvați.

Vasul Wine Trader, sub pavilion San Marino, a plecat pe 5 octombrie 2026 din portul tunisian Sfax. El ar fi trebuit să sosească la Sulina pe 11 octombrie.

Știrea inițială

Un incident grav a fost semnalat joi dimineață în apele Mării Negre, la aproximativ 14 mile marine de Sulina. Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave comerciale sub pavilion San Marino, din cauze, deocamdată necunoscute. Opt marinari sunt dați dispăruți și sunt căutați de echipe de salvare.

Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă.