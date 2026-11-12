Republica Moldova își consolidează cooperarea militară cu Ucraina. Guvernul a ratificat un nou acord

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a fost aprobat joi de membrii Cabinetului de miniștri.

Documentul prevede schimburi de bune practici, informații tehnico-științifice și transfer de cunoștințe și tehnologii în mai multe domenii de interes comun, inclusiv modernizarea și exploatarea în siguranță a tehnicii militare, logistică, comunicații și instruirea specialiștilor.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că experiența Ucrainei este relevantă pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, în special în domeniul supravegherii și protecției spațiului aerian.

„Ne permite să învățăm din lecții concrete, verificate în condiții reale și, respectiv, să beneficiem de soluții testate, pentru a ne consolida treptat capacitățile de apărare, inclusiv în domeniul supravegherii și protecției spațiului aerian”, a declarat ministrul Nosatîi.

Oficialul a precizat că acordul nu reprezintă o premieră în relația militară dintre cele două țări, ci completează cadrul juridic de cooperare existent, stabilit prin acordul de bază din 1993 și ulterior prin documente bilaterale în domenii precum apărarea antiaeriană, aviația, medicina militară și logistica.

Republica Moldova are încheiate peste 120 de tratate de cooperare militară cu state partenere, potrivit ministrului Apărării.

Acordul, semnat la 26 octombrie, la Kiev, în cadrul vizitei delegației conduse de prim-ministrul Vasile Tofan, exclude acordarea de asistență militară directă unui stat aflat în conflict armat și nu contravine statutului de neutralitate al Republicii Moldova.