Kaja Kallas acuză SUA că încearcă să împingă Ucraina spre „capitulare în condițiile lui Putin”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a acuzat Statele Unite că fac presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta condiții de pace în favoarea președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Euronews.

Declarațiile au fost făcute marți, în Parlamentul European, pe fondul tensiunilor mari dintre UE și SUA și în timp ce la Oslo, în Norvegia, avea loc o nouă rundă de discuții de pace.

„Negociatorii americani încearcă să împingă Ucraina spre capitulare de aproape doi ani – de un an și jumătate, mai exact”, a declarat Kaja Kallas în fața Parlamentului European.

„Faptul că Ucraina nu a capitulat în condițiile lui Putin se datorează sprijinului pe care Europa i l-a oferit”, a adăugat ea.

Ea a susținut că prezența europenilor la masa negocierilor este necesară pentru a „echilibra” poziția Casei Albe, despre care afirmă că a început să favorizeze tot mai mult interesele Moscovei.

Relațiile dintre SUA și Europa s-au deteriorat după ce președintele american Donald Trump a încheiat un acord cu Putin privind livrările de motorină, relaxând sancțiunile până în aprilie 2027, fără să obțină concesii din partea Rusiei.

Donald Trump a cerut organizarea unor noi alegeri în Ucraina, deși acestea sunt interzise pe timp de război, spunând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este „mai dificil de abordat” decât Putin. La rândul său, Zelenski a declarat că se simte trădat de Trump.

„Cred că s-au făcut demersuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg, într-un interviu recent.

Kallas cere Europei să își prezinte propriile condiții de pace

Kaja Kallas a vorbit despre această situație în timpul discursului susținut la Strasbourg, în Parlamentul European. Mai mulți eurodeputați au criticat lipsa unei strategii europene pentru pace.

„Nu este adevărat”, a răspuns Kallas, referindu-se la un document pe care l-a prezentat capitalelor europene. Acesta cuprinde cerințele pe care Europa ar trebui să le aștepte din partea Moscovei în cadrul unei viitoare soluționări a conflictului.

„Dacă Rusia își prezintă cerințele maximaliste, noi ar trebui să punem pe masă propriile noastre cerințe maxime, pentru a echilibra negocierile. Totodată, trebuie să transmitem Rusiei un mesaj clar: în ceea ce privește aspectele care îi interesează – cum ar fi ridicarea sancțiunilor – Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor, întrucât este vorba despre decizii europene”, a declarat Kallas.

„Nu cedăm aceste lucruri pe gratis, deoarece nu este vorba doar despre obținerea păcii, ci și despre faptul că această pace trebuie să fie durabilă și dreaptă”, a adăugat ea.

Kallas acuză Rusia că amenință securitatea Mării Negre

Ea a acuzat Rusia că pune în pericol securitatea Mării Negre prin blocada sa militară, că folosește rezervele de alimente ca armă, încercând să provoace o foamete la nivel global.

România și Bulgaria au raportat recent atacuri cu drone rusești în apropierea apelor lor teritoriale.

„Ucraina își dorește pacea mai mult decât oricine, întrucât se află sub bombardamente de patru ani, iar acum a început al cincilea an”, a spus Kallas.

„Și Europa își dorește pacea. Nu este corect să se spună că noi nu vrem pace. Singura parte care nu dorește pacea este Rusia. Să privim lucrurile cu maximă claritate”, a adăugat ea.

În ciuda neînțelegerilor dintre Bruxelles și Washington, oficialii europeni spun că discuțiile cu SUA trebuie să continue, pentru ca Europa să poată influența procesul de pace.

Oficiali de rang înalt din cadrul Comisiei Europene, NATO, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Poloniei au sosit marți la Oslo pentru a participa la cea mai recentă rundă de discuții.