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Patru astronauți s-au întors pe Pământ după 237 de zile pe Stația Spațială Internațională. Capsula Dragon a ajuns în Pacific

Patru membri ai misiunii SpaceX Crew-12 au revenit pe Pământ după 237 de zile petrecute la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS). Capsula Dragon a amerizat joi în Oceanul Pacific, în largul orașului Los Angeles.
Patru astronauți s-au întors pe Pământ după 237 de zile pe Stația Spațială Internațională. Capsula Dragon a ajuns în Pacific
Sursa foto: Facebook/International Space Station
Oana Antipa
09 oct. 2026, 11:47, Știri externe
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La bord s-au aflat doi astronauți NASA, un astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA) și un cosmonaut rus, a transmis NASA.

Capsula Dragon a amerizat lângă Los Angeles

Amerizarea a avut loc joi, 8 octombrie, la ora locală 08:34, în largul coastei Californiei.

Echipajul a fost format din astronauții NASA Jessica Meir și Jack Hathaway, astronauta franceză Sophie Adenot, din partea ESA, și cosmonautul rus Andrey Fedyaev.

După contactul capsulei cu apa, echipele de recuperare aflate la bordul unei nave specializate, sprijinite de două ambarcațiuni rapide, au început operațiunile pentru securizarea vehiculului spațial.

Procedura a presupus ridicarea capsulei Dragon pe puntea principală a navei de recuperare, cu membrii echipajului încă în interior. Astronauții au putut părăsi capsula după finalizarea acestei etape.

237 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale

Revenirea în California marchează încheierea unei misiuni de aproape opt luni. Cei patru membri Crew-12 au petrecut 237 de zile pe Stația Spațială Internațională.

Pentru Jack Hathaway și Sophie Adenot, Crew-12 a reprezentat prima călătorie în spațiu. Andrey Fedyaev se afla la cea de-a doua misiune orbitală.

În timpul șederii pe ISS, membrii echipajului au participat la activitățile științifice și operaționale desfășurate în laboratorul orbital. Misiunea a inclus și patru ieșiri în spațiu.

Jessica Meir a ajuns la 440 de zile petrecute în spațiu

Misiunea are o semnificație aparte pentru Jessica Meir. Astronauta NASA a acumulat în total 440 de zile în spațiu, luând în calcul și zborurile sale anterioare.

Potrivit NASA, această performanță o plasează între primii zece astronauți ai agenției americane în funcție de numărul cumulat de zile petrecute în spațiu.

Încheierea Crew-12 nu oprește însă activitatea de aprovizionare și cercetare de pe Stația Spațială Internațională. NASA pregătește următoarea misiune cargo destinată laboratorului de microgravitație, agenția americană urmând să prezinte detalii despre aceasta după revenirea echipajului.

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