Trei persoane puse sub control judiciar într-un dosar de infracțiuni silvice. Prejudiciul depășește 350.000 de lei

Șapte persoane fizice și două persoane juridice, sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în două dosare penale pentru infracțiuni de fals intelectual, omisiunea sesizării, delapidare, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și a altor infracțiuni prevăzute de Codul silvic.

În cele două cauze penale, anchetatorii au desfășurat opt percheziții domiciliare și au dispus trei măsuri preventive de control judiciar față de trei dintre persoanele cercetate. Conform procurorilor aceștia au calitatea de șef de district în cadrul unui ocol silvic, șef de exploatare forestieră la cele două firme inculpate, respectiv șofer operator economic.



„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

Unul dintre inculpați, în calitate de şef al unui district silvic din județul Caraș Severin, pentru a deservi interesele a două societăți comerciale, de asemenea inculpate și controlate în fapt şi drept de aceeaşi persoană, a omis consemnarea numărului de arbori lăsaţi pe picior cu stoc zero şi a celor prejudiciaţi, deşi potrivit legii şi împrejurărilor era obligat să întocmească un act de constatare a împrejurărilor de fapt descoperite pe teren, având complice un inginer silvic, responsabil de exploatare la cele două firme”, a precizat Parchetul General.

În dosar este implicat și un șef de depozit al unui ocol silvic. El este acuzat că a vândut material lemnos de calitate superioară la preț de lemn de foc.

„Totodată, un alt inculpat, având calitatea de şef depozit în cadrul unui ocol silvic, a procedat la valorificarea unor cantităţi de material lemnos superioare celor evidenţiate în documentele justificative, precum şi la comercializarea de material lemnos de calitate superioară, consemnat în mod necorespunzător în acte ca fiind lemn de foc”, susțin procurorii.

În ceea ce privește cele două firme implicate, ancheta vizează infracțiunile de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

„Cu privire la cele două societăți comerciale inculpate, procurorul de caz a reținut în ordonanța de punere în mișcare a urmării penale dintr-unul din dosare infracțiunile de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori pentru un număr total de 184 de cioate”, transmit procurorii.

Prejudiciul cumulat, identificat în cele două cauze instrumentate de Secția de urmărire penală, este de peste 350.000 de lei.