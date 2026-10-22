CEDO respinge plângerile magistraților privind restanțele salariale. Posibil conflict de interese în deciziile de majorare a remunerațiilor

ÎCCJ, după decizia CEDO privind plata drepturilor salariale: Litigiul cu Guvernul vizează alte chestiuni juridice

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis joi seară că decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind plata unor drepturi financiare și procesul deschis de instanța supremă împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor vizează probleme juridice diferite.

Reprezentanții ÎCCJ spun că hotărârea CEDO trebuie analizată în întregime și că aceasta nu poate fi interpretată automat ca o validare sau o respingere a cererilor formulate de instanța supremă în procesul cu autoritățile române.

În comunicatul transmis, ÎCCJ arată că decizia instanței europene reafirmă principii importante ale statului de drept, printre care obligația autorităților de a respecta hotărârile judecătorești definitive și de a asigura punerea lor în aplicare.

Totodată, CEDO recunoaște că statul poate eșalona plata unor obligații financiare, în anumite condiții, fără ca acest lucru să însemne că este scutit de plată sau că hotărârile definitive își pierd efectele.

„Instanța supremă a luat act de decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și consideră că aceasta trebuie analizată în integralitatea sa, prin raportare la circumstanțele concrete ale cauzei și la ansamblul considerentelor reținute de Curte”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Instanța supremă subliniază că trebuie făcută o distincție între cazul analizat de CEDO și litigiul pe care ÎCCJ l-a deschis împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor.

Cauza judecată de instanța europeană a vizat compatibilitatea mecanismelor succesive de eșalonare a plăților și a întârzierilor în executarea hotărârilor judecătorești cu drepturile garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În schimb, procesul deschis de ÎCCJ nu urmărește să conteste dreptul statului de a eșalona anumite obligații financiare și nici să elimine mecanismele stabilite prin lege.

Potrivit instanței supreme, problema este dacă Guvernul și celelalte autorități executive respectă regulile pe care le-au stabilit chiar ele și dacă asigură banii necesari pentru plata sumelor datorate, conform calendarului de eșalonare decis de Guvern.

„În acest context, este necesară o distincție juridică esențială între situația examinată de CEDO și litigiul inițiat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor”, precizează instanța supremă.

„Cu alte cuvinte, una este posibilitatea statului de a reglementa modalitatea și calendarul executării unor obligații, iar alta este obligația autorităților statului de a respecta chiar regulile pe care le-au instituit”, se arată în comunicat.

„Această distincție este esențială pentru înțelegerea corectă a celor două cauze. Decizia CEDO nu reprezintă o soluționare a litigiului inițiat de Înalta Curte și nu poate fi prezentată ca validând sau invalidând automat pretențiile formulate într-un proces cu obiect și temeiuri juridice distincte”, transmite ÎCCJ.

Știrea inițială

Hotărârea CEDO vine în contextul unei dispute mai ample privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților, în care este implicată și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, într-un litigiu separat cu Guvernul.

Curtea de la Strasbourg a respins ca nefondate plângerile formulate de șase magistrați români, care au reclamat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului de proprietate după ce Guvernul a decis eșalonarea plății unor restanțe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

CEDO a apreciat că eșalonarea plăților nu a încălcat drepturile reclamanților, ținând cont de circumstanțele concrete ale cauzei. Potrivit G4Media, Curtea a luat în considerare și nivelul remunerațiilor magistraților, apreciind că plata în tranșe nu le-a afectat în mod semnificativ condițiile de trai.

Totodată, CEDO a arătat că autoritățile naționale dispun de o marjă largă de apreciere în stabilirea politicilor economice și bugetare, inclusiv în privința priorităților de cheltuieli și a alocării resurselor publice.

CEDO atrage atenția asupra unui posibil conflict de interese

În motivarea hotărârii, instanța europeană a observat că jurisprudența Curții Constituționale și cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție au contribuit, de-a lungul timpului, la reconfigurarea cadrului juridic aplicabil remunerației judecătorilor, fără modificarea formală a legilor succesive care reglementau salarizarea.

CEDO a evidențiat riscul unor conflicte de interese în situațiile în care magistrații au fost chemați să se pronunțe asupra unor componente salariale de care puteau beneficia chiar ei. Curtea a arătat că interesul patrimonial personal al judecătorilor putea interfera cu exercitarea imparțială a funcțiilor judiciare.

Instanța europeană a mai apreciat că unele decizii ale instanțelor naționale „par să își fi depășit rolul tradițional de interpretare și aplicare a legii”, situație susceptibilă să creeze impresia unui conflict de interese între instituții și tensiuni între puterea judecătorească și puterile legislativă și executivă.

CEDO a mai subliniat că judecătorii nu trebuie să se substituie autorităților competente în stabilirea politicilor bugetare și economice, a priorităților de cheltuieli și a alocării resurselor publice.