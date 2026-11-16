Mugur Isărescu, despre „bau-baul” FMI: Vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. România are nevoie de bani, dar nu de la FMI

Într-o conferință de presă în care a fost prezentat noul Raport trimestrial asupra inflației din România, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit despre posibilitatea ca Fondul Monetar Internațional (FMI) să vină în România.

El a admis faptul că un astfel de risc există întotdeauna, însă a respins ideea că România s-ar afla în prezent într-o situație comparabilă cu cele din trecut.

„Risc există oricând, dar, pentru că am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori şi ia măsuri mai aspre, Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României. Țara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI și ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a explicat Mugur Isărescu.

România are nevoie de bani, dar din investiții străine, spune Isărescu

El a precizat că țara noastră are nevoie de bani din investiţii străine, din fonduri europene, nu un program de asistență financiară internațională.

„Țara are nevoie de bani, dar din investiții străine, din fonduri europene care e bine să fie atrase în mai mare măsură și din împrumuturi pe piețele de capital. Și aici este riscul cel mare și eventual și o conexie cu Fondul. În cazul în care credibilitatea noastră pe plan internațional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să le ducă această credibilitate, dar nu suntem în situația actuală. Noi în situația actuală avem acord cu Uniunea Europeană, avem ținte de deficit, trebuie să le îndeplinim și atunci și ratingul și credibilitatea țăriei pot fi menținute fără acord cu Fondul”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a continuat spunând că nu înseamnă că va fi realizat un acord doar pentru simplul fapt că reprezentanţii FMI sunt prezenţi constant în ţara noastră.

„Fondul să știți că nu vine așa, ci e chiar prezent aproape săptămânal la noi, că ținem legătura cu ei. Banca Națională are legături permanente cu Fondul Monetar Internațional, schimbăm informații, opinii. Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”, a conchis Isărescu.