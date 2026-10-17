Țara care datorează FMI aproape 57 de miliarde de dolari. Este de departe cel mai mare debitor din lume

Un clasament realizat de Visual Capitalist pe baza datelor oficiale ale FMI de la începutul lunii octombrie 2026 arată dimensiunea diferențelor dintre principalii debitori ai instituției financiare internaționale.

Argentina are un sold al creditelor FMI de 56,8 miliarde de dolari, echivalent cu 8,2% din PIB-ul estimat al țării pentru acest an. Suma depășește chiar datoriile cumulate ale următoarelor șase state din clasament.

Pe poziția a doua se află Ucraina, cu 14,4 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 6,4% din PIB. Urmează Pakistan, cu 10,8 miliarde de dolari, Egipt, cu 10,6 miliarde, și Ecuador, cu 9,4 miliarde de dolari.

În cazul Ecuadorului, raportarea datoriei la dimensiunea economiei indică o povară importantă: creditele restante către FMI reprezintă 6,8% din PIB.

De ce Argentina revine constant la FMI

Poziția Argentinei este rezultatul unei istorii îndelungate de crize valutare, inflație ridicată și dificultăți în accesarea piețelor internaționale de capital.

În 2018, Buenos Aires a obținut un acord de finanțare în valoare de 57 de miliarde de dolari, într-un moment în care țara traversa o gravă criză monetară. Au urmat noi negocieri și un alt acord important în 2022.

Cel mai recent program a fost aprobat în aprilie 2025 și prevedea finanțări de 20 de miliarde de dolari, dintre care 12 miliarde au fost puse imediat la dispoziția Argentinei. Obiectivele au inclus stabilizarea economiei, refacerea rezervelor valutare și recâștigarea încrederii investitorilor.

Sub conducerea președintelui Javier Milei, autoritățile au adoptat reduceri de cheltuieli și măsuri de disciplină fiscală, precum și un regim valutar mai flexibil. O evaluare realizată în mai 2026 a permis deblocarea unui nou miliard de dolari.

Ucraina, pe locul doi pe fondul războiului

Situația Ucrainei are cauze diferite. Invazia Rusiei, începută în 2022, a provocat distrugeri ale infrastructurii și perturbări majore ale economiei, crescând nevoia Kievului de finanțare externă.

În februarie 2026, Ucraina a obținut un nou program FMI de 8,1 miliarde de dolari, parte a unui pachet internațional de sprijin mult mai amplu, de 136,5 miliarde de dolari.

Pakistanul, al treilea mare debitor al FMI, se confruntă, în schimb, cu probleme structurale precum colectarea redusă a taxelor, deficitul de valută și datoriile din sectorul energetic.

România nu apare între primele 26 de țări din clasamentul marilor debitori prezentat în datele analizate.