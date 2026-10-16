România are două jucătoare în sferturile Europenelor de tenis de masă. Szocs, victorie dramatică în șapte seturi

Szocs, a doua favorită a competiției, a învins-o cu 4-3 pe Natalia Bajor, cap de serie numărul 13, după o partidă în care românca a fost nevoită să revină de două ori.

Szocs a întors meciul după ce a pierdut primele două seturi

Natalia Bajor a început mai bine partida și și-a adjudecat primele două seturi, cu 15-13 și 11-9. Szocs a reacționat însă și a egalat situația după 11-8 și un categoric 11-3.

Poloneza a revenit în avantaj după un nou set foarte disputat, câștigat cu 15-13, astfel că reprezentanta României s-a văzut din nou obligată să recupereze.

Szocs a dominat setul al șaselea, 11-3, și a trimis confruntarea în decisiv.

Românca a început excelent ultimul act și s-a desprins la 6-0. Bajor a redus diferența până la 7-4, însă Szocs nu a mai cedat controlul și s-a impus cu 11-6.

Scorul final a fost 4-3 (13-15, 9-11, 11-8, 11-3, 13-15, 11-3, 11-6).

Calificarea o menține pe Bernadette Szocs în cursa pentru o nouă clasare pe podium la Ljubljana. Românca a obținut deja o medalie de bronz în proba de dublu feminin, împreună cu Elizabeta Samara.

Elena Zaharia, premieră la Campionatul European de seniori

România va avea însă două jucătoare în sferturile probei de simplu. Elena Zaharia, cap de serie numărul 33, a obținut cea mai importantă performanță de până acum a carierei sale la un Campionat European Individual de seniori.

Aflată doar la a doua participare la competiția continentală de seniori, Zaharia a învins-o în optimi pe italianca Gaia Monfardini, cap de serie numărul 18.

Românca s-a impus cu 4-2 (11-8, 11-13, 11-4, 11-6, 7-11, 11-9).

Pentru Zaharia a fost a cincea victorie consecutivă la Ljubljana, luând în calcul partidele din faza grupelor și de pe tabloul principal. Rezultatul îi asigură în premieră un loc între primele opt jucătoare ale Europei la simplu feminin.

Dragoman, eliminată după un alt meci de șapte seturi

România a fost aproape să aibă trei reprezentante în sferturi. Andreea Dragoman, cap de serie numărul 12, a dus până în setul decisiv confruntarea cu germanca Nina Mittelham, a șasea favorită.

Mittelham a condus cu 3-1, însă Dragoman a câștigat următoarele două seturi cu același scor, 11-9, și a restabilit egalitatea.

Germanca s-a impus în decisiv cu 11-8 și a câștigat partida cu 4-3 (11-5, 6-11, 11-8, 11-1, 9-11, 9-11, 11-8), punând capăt parcursului româncei în proba de simplu.

Szocs are deja bronzul european la dublu

Bernadette Szocs a urcat deja pe podium la actuala ediție a Campionatelor Europene, după ce ea și Elizabeta Samara au obținut bronzul la dublu feminin.

Favorite numărul 1, româncele au trecut succesiv de Dominika Wiltschkova/Ema Labosova, cu 3-1, de Lea Rakovac/Hana Arapovic, cu 3-0, și de perechea germană Ying Han/Sabine Winter, cu 3-1.

În semifinale, Samara și Szocs au fost învinse cu 3-0 (13-11, 11-6, 11-7) de perechea Tatiana Kukulkova/Natalia Bajor.

Pentru Szocs, calificarea în sferturile probei de simplu menține astfel deschisă posibilitatea unei noi medalii la Ljubljana, în timp ce Elena Zaharia se află pentru prima dată în carieră la un singur meci distanță de podiumul european de seniori.