Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara ratează semifinalele la China Smash. Înfrângere cu 0-3 în fața chinezoaicelor

Reprezentantele României au pierdut cu 0-3, însă primele două seturi au fost mult mai echilibrate decât o arată scorul final.

Partida din sferturile de finală, disputată la masa 2 din Shougang Park, s-a încheiat după aproximativ 23 de minute.

Szőcs și Samara au ținut aproape în primul set

Perechea română a început curajos întâlnirea și a reușit să mențină echilibrul în prima parte a setului inaugural.

Szőcs și Samara au condus cu 7-6, însă Wang Yidi și Jiang Yiyi au întors situația și s-au desprins la 9-7. Româncele au redus diferența și au salvat prima minge de set la 8-10, dar adversarele au închis actul inaugural cu 11-9.

Setul al doilea avea să fie și mai disputat.

Minge de set pentru românce în actul secund

Szőcs și Samara au avut o oportunitate importantă de a restabili egalitatea la seturi. Perechea României a condus cu 9-8 și apoi cu 10-9, ajungând la minge de set.

Wang și Jiang au reușit însă să egaleze la 10-10, după care au câștigat următoarele două puncte. Chinezoaicele s-au impus cu 12-10 și au dus scorul general la 2-0.

Pierderea unui set în care au avut șansa de a egala situația a complicat decisiv misiunea româncelor.

Revenire insuficientă în ultimul set

Szőcs și Samara au început foarte bine setul al treilea și s-au desprins rapid la 4-0.

Avantajul nu a putut fi însă menținut. Wang Yidi și Jiang Yiyi au recuperat diferența, au egalat la 4-4, iar ulterior cele două perechi au mers umăr la umăr până la 7-7.

Finalul a aparținut complet chinezoaicelor. Wang și Jiang au câștigat patru puncte consecutive și au închis setul cu 11-7, stabilind scorul final al partidei, 3-0.

34-26 la punctele câștigate

Statisticile oficiale arată o diferență mai redusă decât scorul general al meciului. Wang Yidi și Jiang Yiyi au câștigat în total 34 de puncte, față de 26 pentru Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara.

Perechea chineză a obținut 18 puncte pe propriul serviciu și 16 pe serviciul adversarelor, în timp ce româncele au avut câte 13 puncte la cele două capitole. Ambele echipe au avut un avantaj maxim de patru puncte pe parcursul partidei.

Prin victoria cu 11-9, 12-10, 11-7, Wang Yidi și Jiang Yiyi au obținut calificarea în semifinalele probei de dublu feminin, în timp ce parcursul perechii Bernadette Szőcs/Elizabeta Samara la China Smash 2026 s-a încheiat în sferturile de finală.