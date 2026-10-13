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Alexander Zverev, calificare în sferturi la Shanghai după ce și-a asigurat locul 1 mondial la final de an

Alexander Zverev s-a calificat marți în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după ce l-a învins pe kazahul Alexander Bublik. Germanul, care și-a asigurat locul 1 mondial la finalul anului, a câștigat în trei seturi, scor 7-6 (6), 4-6, 7-6 (1).
Alexander Zverev, calificare în sferturi la Shanghai după ce și-a asigurat locul 1 mondial la final de an
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 16:44, Sport
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Alexander Zverev a obținut victoria după două ore și 41 de minute de joc.

Principalul favorit al competiției s-a calificat astfel în sferturile turneului de la Shanghai pentru prima dată din 2019. În următoarea rundă, germanul îl va întâlni pe australianul Alex de Minaur, care l-a învins pe rusul Karen Khachanov, scor 6-3, 6-4.

Alexander Zverev și-a asigurat încheierea sezonului 2026 pe primul loc în clasamentul ATP, după eliminarea lui Carlos Alcaraz de la Shanghai. El va deveni primul jucător german care termină anul pe prima poziție mondială.

„A fost un sezon fantastic pentru mine, să câștig la Paris și New York, iar faptul că voi termina anul în fruntea clasamentului este doar un vis devenit realitate”, a declarat jucătorul de 29 de ani, potrivit ATP Tour.

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