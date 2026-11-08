Messi scrie istorie în MLS: Primul fotbalist cu două titluri consecutive de golgheter

Performanța argentinianului a fost consemnată sâmbătă, 7 noiembrie, într-o ultimă etapă spectaculoasă, în care Inter Miami a remizat cu Charlotte, scor 3-3, deși conducea cu 3-0 la pauză. În aceeași zi, Nashville a stabilit un nou record al campionatului, acumulând 77 de puncte, relatează The Guardian, care citează agențiile internaționale de presă.

Messi nu a înscris în partida disputată pe Nu Stadium, însă a contribuit la primele două goluri ale echipei sale, ambele venite în urma unor lovituri de colț executate de starul argentinian.

În ciuda rezultatului, Inter Miami, campioana en titre, a încheiat sezonul regulat pe locul secund în Conferința de Est, asigurându-și avantajul terenului propriu în primele două tururi ale play-off-ului.

Messi, primul jucător cu două Ghete de Aur consecutive în MLS

Cu 26 de goluri marcate în sezonul regulat, Lionel Messi a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul acordat celui mai bun marcator din campionatul nord-american.

Argentinianul a devenit astfel primul fotbalist din istoria MLS care reușește această performanță în două sezoane consecutive.

Principalul său urmăritor, atacantul Petar Musa, de la FC Dallas, a încheiat sezonul cu 22 de goluri.

Musa nu a reușit să înscrie în victoria echipei sale, scor 3-1, împotriva formației Colorado Rapids, astfel că Messi a păstrat un avans de patru reușite în clasamentul golgheterilor.

Nashville stabilește un record istoric: 77 de puncte într-un sezon

În timp ce Messi a dominat clasamentul marcatorilor, Nashville a încheiat sezonul regulat cu un nou record de puncte în MLS.

Formația din Tennessee a învins Cincinnati cu 2-0 și a ajuns la 77 de puncte, depășind precedentul record de 74 de puncte stabilit de Inter Miami în 2024.

Nashville a terminat pe primul loc în Conferința de Est, cu un bilanț de 23 de victorii, opt egaluri și trei înfrângeri.

Inter Miami a ocupat poziția secundă, cu 60 de puncte, urmată de New England Revolution, cu 58 de puncte.

New England ar fi putut depăși formația lui Messi în clasament, însă a pierdut surprinzător cu 0-1 în deplasare la Orlando.

Inter Miami va întâlni Columbus în play-off

După încheierea sezonului regulat, au fost stabilite principalele confruntări din play-off-ul Conferinței de Est.

Inter Miami va juca împotriva echipei Columbus Crew, care și-a asigurat locul al șaptelea după victoria cu 4-3 în fața lui Chicago Fire, evitând astfel turul preliminar.

New England Revolution va întâlni Philadelphia Union, iar Charlotte va juca împotriva lui Chicago.

Nashville, liderul conferinței, va înfrunta câștigătoarea duelului preliminar dintre Orlando City și Cincinnati.

Pentru Inter Miami, obiectivul următoarei perioade va fi apărarea titlului, după un final de sezon regulat în care echipa a confirmat forța ofensivă, dar a arătat și vulnerabilități defensive.