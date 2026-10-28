Clubul Real Madrid transmite condoleanțe după accidentul feroviar soldat cu zeci de morți în Spania

„Real Madrid C. F. dorește să își exprime profunda consternare în urma tragicului accident feroviar produs în provincia Toledo”, se arată într-un comunicat publicat miercuri pe site-ul oficial al clubului.

Gruparea madrilenă a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților persoanelor decedate și și-a exprimat solidaritatea cu răniții și cu toți cei afectați de accident. De asemenea, clubul a transmis sprijinul său serviciilor de urgență.

„Real Madrid dorește să își exprime întregul sprijin pentru serviciile de urgență și pentru toți cei care participă la operațiunile de acordare a asistenței și se alătură tuturor celor afectați în aceste momente de profundă tristețe”, se mai specifică în comunicat.

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în apropierea gării din localitatea Urda, unde două trenuri de mare viteză, unul operat de compania publică Renfe și celălalt de operatorul Iryo, s-au ciocnit. În urma impactului, două vagoane au căzut pe o pantă, potrivit informațiilor furnizate de serviciile de urgență.

În urma coliziunii, circulația trenurilor de mare viteză pe ruta Madrid-Andaluzia a fost suspendată în ambele sensuri. Autoritățile au mobilizat echipe de salvare și personal medical pentru evacuarea și tratarea victimelor.

Regiunea Castilla-La Mancha, în care s-a produs accidentul, se află la aproximativ 70 de kilometri sud de Madrid.