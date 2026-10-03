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Bar prăbușit în Spania. 11 persoane au ajuns la spital, iar zeci de oameni au rămas prinși sub dărâmături

Unsprezece persoane au fost transportate la spital, sâmbătă, după ce un bar s-a prăbușit în localitatea San Vicente de la Sonsierra, din regiunea La Rioja, în nordul Spaniei. Între 25 și 30 de persoane se aflau în interiorul localului în momentul incidentului, potrivit autorităților spaniole.
Bar prăbușit în Spania. 11 persoane au ajuns la spital, iar zeci de oameni au rămas prinși sub dărâmături
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
03 oct. 2026, 14:13, Știri externe
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Incidentul s-a produs în jurul orei 5:25 dimineața, ora locală. Clădirea s-a prăbușit, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Echipajele de urgență au intervenit pentru evacuarea victimelor și pentru căutarea eventualelor persoane care ar fi putut rămâne blocate în interiorul construcției, scrie Reuters.

Podeaua localului s-ar fi surpat prima

Potrivit autorităților din La Rioja, supraviețuitorii au declarat că podeaua barului s-a prăbușit, iar ulterior a cedat și tavanul clădirii.

În urma prăbușirii, mai multe persoane au fost prinse sub resturile construcției. Pompierii au verificat zona pentru a se asigura că nu mai există victime blocate sub dărâmături.

Cele 11 persoane rănite au fost preluate de serviciile medicale și transportate la spitale pentru îngrijiri. Nu au fost oferite, deocamdată, informații privind gravitatea rănilor suferite.

Autoritățile au intervenit rapid la locul incidentului, iar operațiunile de căutare au continuat pentru a exclude posibilitatea existenței altor persoane prinse în clădire.

Poliția anchetează cauzele incidentului

Poliția spaniolă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs prăbușirea barului.

Investigația urmează să determine de ce a cedat structura clădirii și dacă existau probleme legate de starea imobilului sau de respectarea normelor de siguranță.

San Vicente de la Sonsierra este o localitate din provincia La Rioja, o regiune cunoscută pentru producția de vin și pentru localitățile sale turistice.

Incidentul s-a produs în primele ore ale dimineții, când în bar se aflau între 25 și 30 de persoane. Autoritățile nu au precizat dacă toate persoanele aflate în interior au fost identificate.

Echipajele de intervenție au continuat verificările la locul prăbușirii pentru a se asigura că nu există alte victime sub ruine.

Ancheta poliției va trebui să stabilească inclusiv dacă prăbușirea podelei a fost provocată de o problemă structurală sau de un alt factor. Autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, cauza oficială a accidentului.

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